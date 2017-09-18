Кобзон раскрыл "предсмертные" планы Соткилавы

Стала известна дата прощания с Зурабом Соткилавой. Мероприятие пройдет в Большом театре 20 сентября. Об этом сообщил народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Иосиф Давыдович рассказал о Соткилаве. Он считает Зураба Лаврентьевича выдающимся певцом и чудесным человеком. Кроме того, солист Большого хотел выступить на дне рождения Кобзона. "Я его слушал и в Большом театре, выступали с ним вместе на концертах, у нас были дружеские отношения. Я так предполагал, что он выступит на моем юбилее. Очень жаль, потому что он был очень ярким певцом в Большом театре, таких больше нет. Замечательный семьянин, у него остались прекрасная супруга, две дочери – все его любили", – рассказал первый зампред думского комитета в интервью "РБК". Там же он упомянул, что Соткилава будет похоронен в Тбилиси.

Своими воспоминаниями о певце поделились и другие его коллеги. Солист театра итальянской оперы Максим Тимофеев, ученик Соткилавы рассказал, как они познакомились. "Первый раз я с ним увиделся лет 10–12 назад, мы с ним познакомились совершенно случайно. Конечно, с детства я был наслышан о нем, у меня до сих пор хранится много его записей", – приводит его слова "РЕН-ТВ". Тимофеев вспомнил и характер великого певца. "Он отличался своей темпераментностью, своей эмоциональностью и яркой подачей, которая была под стать его драматическому тенору", – сказал солист Миланского театра.

Напомним, Зураб Соткилава умер в Москве в возрасте 80 лет. До этого певец боролся с раком поджелудочной железы. В 2015 году он заявил, что победил онкологию. Ради этого певец летал на операцию в Германию, а потом проходил химиотерапию в Москве. Однако, весной 2017 года Соткилава был госпитализирован. Певец сам приехал в клинику, опасаясь за свое здоровье. Он жаловался на сильные боли в спине. После осмотра врачами он лег в отделение нейрохирургии.

Зураб Лаврентьевич родился в 1937 году в Сухуми. Сначала он хотел стать профессиональным футболистом. Однако, после серьезных травм завязал со спортом и серьезно занялся музыкой. Окончив Тбилисскую консерваторию, он выступал в Грузинском театре оперы и балета, а с 1973 года пел в Большом театре.