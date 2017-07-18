Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"

Сегодня, 18 июля, эпатажному нидерландскому режиссеру Полу Верховену, автору фильма "Основной инстинкт", исполнилось 78 лет. Dni.Ru решили вспомнить самые громкие и скандальные его картины.

"Она" (2016)

Эротический триллер "Она" поражает неоднозначностью сюжета и глубиной интриги. В центре сюжета картины – зрелая, успешная разработчица видеоигр Мишель. Она умело выстраивает отношения с инфантильным сыном, эксцентричной матерью, бывшим мужем и любовником, который является мужем ее лучшей подруги. Но однажды в дом к женщине врывается мужчина в маске, избивает ее и жестоко насилует....

"Черная книга" (2007)

Действие этой военной драмы разворачивается во время Второй мировой войны. Главная героиня – еврейка Рахиль пытается спастись от преследования фашистов. Девушка бежит в Нидерланды и вступает в ряды Сопротивления. После этого она становится любовницей одного из высокопоставленных немцев с целью отомстить за себя и свою семью.

"Шоугелз" (1995)

Главная героиня этой эротической драмы – Номи. Пытаясь заработать на жизнь, девушка устраивается работать стриптизершей. Там Номи знакомится с опытной танцовщицей Кристал, которая берет ее в свою шоу-группу. Однако жизнь красотки становится настоящим испытанием, ведь мир шоу-бизнеса полон обмана, интриг и предательства.

"Основной инстинкт" (1992)

Этот эротический триллер – давно уже стал не только визитной карточкой Пола Верховена, но и исполнительницы главной роли Шерон Стоун. В центре сюжета ленты – расследование жестокого убийства бывшей рок-звезды. Под подозрение попадает эксцентричная писательница и подруга покойного Кэтрин.

По некоторым данным, знаменитая сцена допроса, на который героиня Стоун явится без нижнего белья, была снята без ее ведома. Впрочем, позже актриса признала, что она была важной частью сюжета.

"Четвертый мужчина" (1983)

После выхода "Основного инстинкта" этот детективный триллер окрестили его предвестником. В центре сюжета картины популярный писатель Герард. У мужчины завязывается бурный роман с сексуальной вдовой Кристин, в ходе которого мужчина погружается в пучину кровопролития, богохульства и бисексуальных удовольствий.