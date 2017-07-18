Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Вторник 18 июля
Лента новостей
13:36
Храбрый пес спас утопающего олененка (видео)
13:35
Российское гражданство хотят давать за покупку недвижимости
13:24
Ядерная война начнется из-за воды
13:12
Что связывает полковника Захарченко и миллионера Исмаилова
13:08
Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детей
12:46
Названа причина возгорания на Новом Арбате
12:42
Американское "оружие будущего" подняли на смех
12:38
Диета викингов спасает от старческого слабоумия
12:36
Фанаты "Игры престолов" получат эксклюзивные смартфоны
12:21
Порошенко вспомнил о похоронах из-за Малороссии
12:18
Пожар на Новом Арбате потушен
12:02
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате
12:00
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
11:58
Изможденная Боня держится из последних сил
11:47
Пассажирам пообещали бесплатные билеты на лоукостер
11:42
Интеллект младенца зависит от грязных подгузников
11:22
Сотрудницу "Первого канала" осудили за связь с Паниным
11:21
Какие микробы живут на деньгах
11:03
На Новом Арбате произошел крупный пожар
10:55
Киев придумал новую подлость для Крыма
10:54
Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой
10:53
Донецк стал столицей Украины
10:33
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
10:28
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
10:23
В МВД сокращают борцов с экстремизмом
10:20
Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии
10:11
Курсу евро предсказали резкое повышение
09:58
В каких странах россияне отдыхают дольше всего
09:53
Функции инфоматов в поликлиниках Москвы значительно расширены
09:47
С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм
09:43
"Золотую" свадьбу дочери судьи связали с делом Цапков
09:14
Директор студенческого общежития обучил пса лаять шепотом (видео)
09:08
Чем опасна вегетарианская диета
09:08
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
09:05
В Москве со стройплощадки угнали экскаватор за 3 млн
08:53
Модель в короткой юбке вызвала раскол среди мусульман
08:36
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
08:33
В Москву пришло потепление
08:26
Россия раскрыла тайны освобождения Польши
08:19
Лопырева выходит замуж за Баскова
08:16
Травля судьи после "золотой" свадьбы обошлась в миллионы
08:10
Шарапова заткнула за пояс Роналду
07:53
В Москве на Варшавском шоссе случилось смертельное ДТП
22:47
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за "группы смерти"
22:01
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
21:55
На московском судостроительном заводе произошел пожар
21:54
НЛО паркуются в кольцах Сатурна
21:31
В Москве скончалась известная скрипачка
21:17
Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы
21:05
В Москве совладельцы квартиры устроили драку
20:43
Кроссворды спасают от слабоумия
20:33
Провокационная эротическая съемка Анны Калашниковой
20:32
Родившая Гагарина в купальнике показала изменившуюся фигуру
20:31
Хвастливый Порошенко обещает вернуть Приднестровье
20:27
Москву наводнили малярийные комары
20:22
В Подмосковье появился дедушка-зацепер (видео)
19:54
Любовница Тарасова похожа на бабушку
19:46
Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии
19:42
Володин предложил Армении повысить статус русского языка
19:34
Скандал с "золотой" свадьбой дочки судьи получил продолжение
19:32
В Подмосковье насильник напал на девушку у детского сада
19:05
Жаждущие отдохнуть в Крыму украинцы по 13 часов стоят в очереди
18:52
Названы причины нового падения рубля
18:41
В Сети появился первый секс-гид для мусульманок
18:34
Горняки СУЭК доказали свой высокий профессионализм
18:32
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
18:15
В Москве "Дорожный патруль" спас кота-потеряшку
18:10
Ходатайство об изменении меры пресечения инвалиду Мамаеву поступило в суд
18:01
Евросоюз бросил Украине очередную подачку
17:56
Что ждет российское онлайн-образование
17:46
В семье Виторгана случилось несчастье
17:39
Пузатый Саакашвили в нелепом наряде рассмешил Сеть
17:24
Лавров обвинил Вашингтон в грабеже
17:22
Бондарчук жестоко обошелся с Газмановым и Малежиком
17:18
На Москву надвигается новая волна холодов
16:52
Больных раком россиян прогонят из клиник
16:32
ФАС ополчилась на роуминг
16:28
Киев осмеяли за нелепую истерику из-за "Крыма"
16:26
Московского водителя-убийцу на Mercedes поймали в Германии
16:24
Очаровательная дочь побила Аллу Пугачеву
16:21
Скандальное прошлое бывшего мужа "золотой" судьи
16:20
Ученые раскрыли тайну поцелуя мужчины и женщины
16:15
Школьница помогла раскрыть убийство в Москве
16:03
Известный актер умер на вокзале
15:53
Эдгард Запашный бросил вызов мужу известной певицы
15:48
Москвичка помогла старушке донести тяжелые сумки и ограбила
15:47
ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника
15:36
Маликова: Я очень многое упустила
15:35
Москвичка накинулась на врачей из-за рождения ребенка с синдромом Дауна
15:26
Бузова ответила на хамство Лободы
15:06
Европа отвернулась от трупа разлагающейся Украины
15:02
Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи
14:59
Олимпийский чемпион устроил пьяный дебош в храме
14:58
Володин осудил травлю спикера ПАСЕ из-за его поездки в Сирию
14:56
Ездящая верхом собака покорила Сеть (видео)
14:53
Отвергнутый Европой Порошенко пошел вразнос
14:28
Грудь 52-летней Алены Апиной произвела фурор
14:19
Военные разработали возвращающий зрение микрочип
14:18
Соратник Порошенко напал на школьника за критику в Сети
14:12
Киев дал пощечину Минску за фильм о Крыме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Лопырева выходит замуж за Баскова
Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным
Трагедия в семье Татьяны Анциферовой
Культура

Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"

Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Сегодня, 18 июля, эпатажному нидерландскому режиссеру Полу Верховену, автору фильма "Основной инстинкт", исполнилось 78 лет. Dni.Ru решили вспомнить самые громкие и скандальные его картины.
прочитано 119 раз

"Она" (2016)

Эротический триллер "Она" поражает неоднозначностью сюжета и глубиной интриги. В центре сюжета картины – зрелая, успешная разработчица видеоигр Мишель. Она умело выстраивает отношения с инфантильным сыном, эксцентричной матерью, бывшим мужем и любовником, который является мужем ее лучшей подруги. Но однажды в дом к женщине врывается мужчина в маске, избивает ее и жестоко насилует.... 

"Черная книга" (2007)

Действие этой военной драмы разворачивается во время Второй мировой войны. Главная героиня – еврейка Рахиль пытается спастись от преследования фашистов. Девушка бежит в Нидерланды и вступает в ряды Сопротивления. После этого она становится любовницей одного из высокопоставленных немцев с целью отомстить за себя и свою семью. 

"Шоугелз" (1995)

Главная героиня этой эротической драмы – Номи. Пытаясь заработать на жизнь, девушка устраивается работать стриптизершей. Там Номи знакомится с опытной танцовщицей Кристал, которая берет ее в свою шоу-группу. Однако жизнь красотки становится настоящим испытанием, ведь мир шоу-бизнеса полон обмана, интриг и предательства. 

"Основной инстинкт" (1992)

Этот эротический триллер – давно уже стал не только визитной карточкой Пола Верховена, но и исполнительницы главной роли Шерон Стоун. В центре сюжета ленты – расследование жестокого убийства бывшей рок-звезды. Под подозрение попадает эксцентричная писательница и подруга покойного Кэтрин. 

По некоторым данным, знаменитая сцена допроса, на который героиня Стоун явится без нижнего белья, была снята без ее ведома. Впрочем, позже актриса признала, что она была важной частью сюжета. 

"Четвертый мужчина" (1983)

После выхода "Основного инстинкта" этот детективный триллер окрестили его предвестником. В центре сюжета картины популярный писатель Герард. У мужчины завязывается бурный роман с сексуальной вдовой Кристин, в ходе которого мужчина погружается в пучину кровопролития, богохульства и бисексуальных удовольствий. 

Автор: Рудольф Великолепный18 июля 2017, 12:52

комментарии

Политика

Порошенко вспомнил о похоронах из-за Малороссии
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
Донецк стал столицей Украины

Шоу-бизнес

Певица Миансарова умирала в нищете
Куда пропала бывшая невеста Баскова
Изможденная Боня держится из последних сил
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой

Проишествия

Фото и видео с места мощного пожара на Арбате
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
Москвичка накинулась на врачей из-за рождения ребенка с синдромом Дауна
Три человека задохнулись в выгребной яме из-за телефона

Lifestyle

Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
Владимир Этуш признан актером года
Фанатов "Аладдина" возмутила "слишком белая" Жасмин
Скандальные слухи о семье Николая II
Шоу-бизнес

Любовница Тарасова похожа на бабушку

Анастасия Костенко высказалась о своей незаурядной внешности
Шоу-бизнес

Лопырева выходит замуж за Баскова

Свадьба состоится в начале октября
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии

Девушка счастлива в новых отношениях
Шоу-бизнес

Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой

"Натуральный блондин" прокомментировал сенсацию

Гороскоп

Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом
Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина
Яркие роли актера Владимира Толоконникова

Спорт

Шарапова заткнула за пояс Роналду
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Широков раскрыл секрет любви к футболистам
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Регионы

Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
Киев придумал новую подлость для Крыма
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru