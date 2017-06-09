30% кинопроката займут российские фильмы
"Конечная цель, которую я вижу, и которая, на мой взгляд, реалистична – это 30% доли российского кино. Как минимум в киносеансах. В идеале и в сборах. Но для этого необходимо принимать большой комплексный пакет мер, и, конечно, надо наступать на частнокапиталистические интересы", – цитирует Мединского ТАСС.
Министр культуры также подчеркнул, что российские законы защищают не только отечественное кино, но и хорошее западное. Он напомнил, что согласно антимонопольному законодательству, одна компания не имеет право занимать на рынке долю более 35%.
Напомним, ранее Минкультуры разработало законопроект, регулирующий количество сеансов каждой картины в кинотеатре. Согласно документу, в течение дня доля показов одного фильма не может превышать 35% от общего числа показов. Как подчеркнули авторы законопроекта, он дает возможность россиянам смотреть более разнообразные картины как отечественного, так и зарубежного производства.
Ранее чиновники также высказали идею уменьшить количество показов голливудских фильмов. Они планируют этого достичь, увеличив госпошлину за прокатное удостоверение с 3,5 тысячи рублей до 5 миллионов рублей.
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