Кино станет доступней для жителей глубинки

Министр культуры Владимир Мединский призвал регионы активнее участвовать в кинофикации малых и средних городов страны. Речь об этом шла в рамках обсуждения реализации программ повышения доступности культурных учреждений речь на профильном координационном совете Минкультуры. Также, в частности, был затронут вопрос строительства кинозалов и домов культуры в регионах.

В Рязани состоялось заседание Координационного совета по культуре. Его участники обсудили доступность культмассовых учреждений для жителей малых городах и на селе. В мероприятии приняли участие глава Минкультуры Владимир Мединский, его заместитель Алла Манилова, главы профильных региональных ведомств. Также в работе Совета участвовал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Владимир Мединский рассказал, что до конца текущего года будут открыты более двух сотен кинозалов по всей стране. "С 2015 года выделено более 2,15 миллиарда рублей на переоборудование 437 кинозалов в малых и средних городах, – рассказал он. – К концу 2017 года планируется открыть еще 207 кинозалов. Получателем средств может выступать кто угодно, это прямая безвозвратная субсидия".



Мединский призвал и регионы активнее участвовать в программе кинофикации малых и средних городов. Также, министр рассказал, что в этом году по программе строительства и реконструкции сельских Домов культуры будут отремонтированы 300 клубов, более чем 1400 клубов обновят свою материально-техническую базу. Кроме того, сообщил глава министерства, ряд регионов получат субсидии на строительство домов культуры. "Для предоставления субсидии выбрано десять субъектов, которые получат по 150 миллионов рублей", - сказал он.

Речь идет о Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Тыве, Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Омской, Тульской и Ростовской областях. "На эти средства до конца 2017 года регионы смогут построить 40 новых домов культуры", – добавил Мединский, подчеркнув, что это должны быть ДК новой модели, к которым предъявляются новые требования.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, в свою очередь, рассказал об успешной реализации в регионе программы по расширению доступности культурных объектов для населения. Он привел в пример касимовский Центре культурного развития, который открыли в 2016 году по пилотному проекту Минкульта. По словам исполняющего обязанности главы региона, учреждение востребовано у жителей всех возрастов и туристов.



Кроме того, Любимов рассказал о деятельности многофункционального культурного центра в Ухолове. Он включает в себя дом культуры, взрослую и детскую библиотеки, школу искусств, выставочные залы, кабинеты кружков. Также в комплекс входят два новых кинотеатра и 23 виртуальных концертных зала в районах.

"Создание качественно новых учреждений с мобильным и открытым пространством – это очень важная задача, которая обеспечивает высокое качество жизни в населенных пунктах – один из существенных факторов полноценного развития территорий, – подчеркнул Николай Любимов. – Они по своей сути являются центрами притяжения местной жизни и обеспечивают людям доступ к мировым культурным ценностям, дают возможности сельчанам реализовывать свои творческие способности в современных условиях".

Координационный совет – ключевой орган, разрабатывающий основные направления госполитики в сфере культуры и ее реализации. В состав органа входят представители исполнительной власти регионов, возглавляет его министр культуры Владимир Мединский.

