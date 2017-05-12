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Регионы

Кино станет доступней для жителей глубинки

Фото: GLOBAL LOOK press/Won-Ki Min
Министр культуры Владимир Мединский призвал регионы активнее участвовать в кинофикации малых и средних городов страны. Речь об этом шла в рамках обсуждения реализации программ повышения доступности культурных учреждений речь на профильном координационном совете Минкультуры. Также, в частности, был затронут вопрос строительства кинозалов и домов культуры в регионах.
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В Рязани состоялось заседание Координационного совета по культуре. Его участники обсудили доступность культмассовых учреждений для жителей малых городах и на селе. В мероприятии приняли участие глава Минкультуры Владимир Мединский, его заместитель Алла Манилова, главы профильных региональных ведомств. Также в работе Совета участвовал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

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Владимир Мединский рассказал, что до конца текущего года будут открыты более двух сотен кинозалов по всей стране. "С 2015 года выделено более 2,15 миллиарда рублей на переоборудование 437 кинозалов в малых и средних городах, – рассказал он. – К концу 2017 года планируется открыть еще 207 кинозалов. Получателем средств может выступать кто угодно, это прямая безвозвратная субсидия".

Мединский призвал и регионы активнее участвовать в программе кинофикации малых и средних городов. Также, министр рассказал, что в этом году по программе строительства и реконструкции сельских Домов культуры будут отремонтированы 300 клубов, более чем 1400 клубов обновят свою материально-техническую базу. Кроме того, сообщил глава министерства, ряд регионов получат субсидии на строительство домов культуры. "Для предоставления субсидии выбрано десять субъектов, которые получат по 150 миллионов рублей", - сказал он.

 

 

Речь идет о Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Тыве, Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Омской, Тульской и Ростовской областях. "На эти средства до конца 2017 года регионы смогут построить 40 новых домов культуры", – добавил Мединский, подчеркнув, что это должны быть ДК новой модели, к которым предъявляются новые требования.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, в свою очередь, рассказал об успешной реализации в регионе программы по расширению доступности культурных объектов для населения. Он привел в пример касимовский Центре культурного развития, который открыли в 2016 году по пилотному проекту Минкульта. По словам исполняющего обязанности главы региона, учреждение востребовано у жителей всех возрастов и туристов.

Кроме того, Любимов рассказал о деятельности многофункционального культурного центра в Ухолове. Он включает в себя дом культуры, взрослую и детскую библиотеки, школу искусств, выставочные залы, кабинеты кружков. Также в комплекс входят два новых кинотеатра и 23 виртуальных концертных зала в районах.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

"Создание качественно новых учреждений с мобильным и открытым пространством – это очень важная задача, которая обеспечивает высокое качество жизни в населенных пунктах – один из существенных факторов полноценного развития территорий, – подчеркнул Николай Любимов. – Они по своей сути являются центрами притяжения местной жизни и обеспечивают людям доступ к мировым культурным ценностям, дают возможности сельчанам реализовывать свои творческие способности в современных условиях".

Координационный совет – ключевой орган, разрабатывающий основные направления госполитики в сфере культуры и ее реализации. В состав органа входят представители исполнительной власти регионов, возглавляет его министр культуры Владимир Мединский.

Автор: Денис Попов12 мая 2017, 14:56

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