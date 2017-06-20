Кончаловский попросил 60 миллионов на "Грех"

Стали известны подробности новой российско-итальянской картины "Грех", режиссером которой выступит Андрей Кончаловский. Предполагается, что 60 миллионов на создание фильма выделит Министерство культуры России.

Продюсер "Греха" Олеся Гидрат рассказала о новом фильме на заседании Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино Минкульта, передает ТАСС. По ее словам, бюджет ленты составит 780 миллионов рублей, при этом 60 миллионов она попросила у ведомства в рамках программы господдержки отечественного кинематографа.

"Съемки фильма начнутся 27 августа, летом 2018 года картина должна быть закончена", – заявила Олеся Гидрат. Ранее сам Андрей Кончаловский отметил, что действие картины будет разворачиваться на мраморных карьерах Италии, где Микеланджело брал материал для своих произведений.

По словам продюсера "Греха", исполнитель главной роли картины пока еще не найден. Тем не менее уже стало известно, что ряд персонажей в фильме сыграют западные артисты. При этом среди актерского состава новой киноленты значится Якоб Диль, ранее снимавшийся в "Рае" Кончаловского.



Примечательно, что "Грех" будет снят полностью на итальянском языке, однако в прокат выйдет и российская версия фильма. Отметим, что к созданию картины уже подключилось Министерство культуры Италии. Местный телеканал RAI также заинтересовался новым фильмом Кончаловского, передает "Российская газета".

Ура! Мой любимый Кончаловский в 2017 году начнет снимать "Грех" про Микеланджело. Что ни работа его - бомба. pic.twitter.com/qtKMw34MtO — Марина Чечушкова (@marinkaok97) 14 сентября 2016 г.

Добавим, что на питчинге представил свою новую идею и режиссер Юрий Быков. Он планирует создать фильм под названием "Сторож" в жанре "остросюжетного триллера с элементами мелодрамы". Бюджет картины составляет 55 миллионов рублей, ее производство планируется завершить к концу 2018 года.