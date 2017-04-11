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Кончаловский высказался о рождении сына

Егор Кончаловский. Фото: GLOBAL LOOK press/Miguel Miguel
Режиссер Егор Кончаловский прокомментировал информацию о рождении сына. Известный кинодеятель не стал отпираться.
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После того, как стало известно о разрыве Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, светские журналисты стали с особым вниманием следить за тем, что происходит в личной жизни режиссера и актрисы. Так, буквально накануне, 10 апреля, репортеры объявили о том, что любимая женщина подарила Кончаловскому сына.

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Чтобы прояснить ситуацию, журналисты связались с самим Егором. Режиссер не стал отпираться или отказываться от комментариев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он был весьма лаконичен. "Дорогие друзья, добрый день. Да, это действительно правда, у меня родился сын. Мы назвали его Тимур. Это очень большая и важная новость в моей жизни. Вот поэтому я был так не активен в последнее время в социальных сетях. Спасибо большое и поздравьте меня," – сообщил Егор Кончаловский. Никаких подробностей режиссер раскрывать не стал.

Впрочем, Кончаловский не скрывает имени возлюбленной. Так, на передаче Леры Кудрявцевой Егор рассказал, что его новой избранницей стала юрист Мария Леонова. "Она не актриса, юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку", – сказал Кончаловский во время эфира. Ей 32 года. Познакомились влюбленные в суде.

Отношения пары увенчал родившийся в элитной клинике мальчик, которого счастливые родители назвали Тимуром, как сообщают СМИ. Для Егора Кончаловского это второй ребенок. Предыдущая возлюбленная режиссера, актриса Любовь Толкалина, родила ему дочку Марию в 2001 году.

К слову, в эфире все той же передачи Кудрявцевой режиссер прямо заявил, что Любовь была "никакая" жена. Кончаловский не хотел обидеть бывшую возлюбленную, поэтому далее он отметил, что и самая обычная, домашняя и хозяйственная, супруга его бы не удовлетворила.

Напомним, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина познакомились, когда актриса окончила первый курс ВГИКа. Ей тогда было 17 лет. В 2001 году у пары появилась дочь. За 14 лет совместной жизни актриса и режиссер так и не решились пожениться. О расставании с Кончаловским Толкалина сообщила в январе 2017 года. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже восемь лет не живут вместе.

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2017, 13:03
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