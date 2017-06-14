Кто помог Кончаловскому выжить после трагедии с дочкой

Именитый режиссер Андрей Кончаловский дал большое интервью о своей жизни в искусстве, в котором затронул очень личную тему. Супруг Юлии Высоцкой рассказал, кто и что помогло ему выжить после трагедии с дочкой.

Режиссер признался, что испытывает личную боль, от которой у него порой наворачиваются слезы. Однако Кончаловский во всем, даже в ударах судьбы и тяжелых испытаниях научился видеть смысл и не опускать руки. В свои 79 лет Андрей по-прежнему полон жажды жизни.

"Завидую людям, которые могут заставить других плакать без собственных слез. Для меня в этом плане феноменален Константин Симонов. В Интернете есть видео, как Симонов читает "Жди меня" – это шедевр мужского таланта. От личной боли могу расплакаться", – признался режиссер.

Кончаловский рассказал, что ему дает силы не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше к новым победам. Это же помогло ему вернуться к жизни после несчастья с ребенком.

"Мне все-таки везет, везет по характеру. Есть замечательный философ Виктор Франкл, который написал уникальную вещь "Сказать жизни "Да!" Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется иметь очень много желаний. Разных. Это все называется жажда жизни", – объяснил Андрей.

Режиссер согласен с тем, что человеку каждый день приходится преодолевать себя. "Жизнь – это боль, да. У дерева же все болит. Но все-таки жизнь – это больше желание. Жизнь – это дефицит. Изобилие – это смерть", – цитирует Кончаловского сайт "Российская газета".

Пока у человека есть желания, для него еще ничего не потеряно. "Как только вы видите потухший взгляд и отсутствие всяких желаний, то все, жизнь закончена. Надо пестовать свои желания, пока они у тебя есть, и все будет, – рекомендует режиссер. – И творчество, и все остальное. Голодание продлевает жизнь. Сытость ближе к смерти".

Именно дефицит, по словам Кончаловского, рождает удивительное ощущение удовольствия, которого многим сейчас так не хватает. "Когда я голодаю или держу диету, возникает совершенно иное отношение к еде и куску хлеба. Дефицит очень важен во всем. В свободе, и то дефицит нужен, даже необходим. Как только человек имеет всю свободу на свете, он становится животным", – поделился своими умозаключениями Андрей.

Напомним, в автокатастрофу на юге Франции семья кинорежиссера попала 12 октября 2013 года. По дороге в город Марсель джип Кончаловского на большой скорости выскочил на встречную полосу. В результате ДТП сильно пострадала дочь Андрея и его жены Юлии Мария: она травмировала голову. В госпитале девочка перенесла операцию, после чего ее ввели в искусственную кому. В начале 2016 года Высоцкая рассказала журналистам, что они с Марией работают и "очень-очень медленно" движутся к выздоровлению.

