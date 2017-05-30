Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису

Во время церемонии вручения премии "Мольер" Изабель Юппер вступилась за худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. По мнению актрисы, президенту России следует "оставить в покое" известного режиссера.

Ранее в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова прошли обыски. Сейчас известно, что мэтр проходит в качестве свидетеля по делу о хищении 200 миллионов рублей из бюджетных средств. Это связано с финансовыми махинациями "Седьмой студии", которую когда-то основал сам Кирилл.

ПО ТЕМЕ Серебренникова после допросов душат слезы

Помимо Изабель Юппер, за создателя культовых фильмов "Изображая жертву" и "Ученик" вступились и другие деятели французского киноискусства. Все они подписали соответствующее обращение, которое было опубликовано в ведущих французских СМИ.

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон в интервью Национальной службе новостей (НСН) прокомментировал выступление Юппер, отметив, что Европа в последнее время все чаще вмешивается во внутренние дела России.

"Европа схватит любой повод, лишь бы бороться с Россией, не более того", – заявил Кобзон.



Иосиф Давыдович признался, что он и сам выступает за то, чтобы Серебренникова "оставили в покое", однако твердо убежден: в работу следственных органов вмешиваться не стоит. "Обыски прошли не случайно – 200 миллионов бюджетных средств плюс грамм марихуаны – пускай этим занимается следствие, а наши эмоции не пришьешь к делу", – рассуждает артист.

Как ранее писали Dni.Ru, по делу о хищении 200 миллионов рублей уже арестованы бывший директор "Седьмой студии" Сергей Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. Невзирая на то, что Кирилл Серебренников проходит по делу исключительно в качестве свидетеля, в защиту режиссера уже высказались такие звезды, как Чулпан Хаматова, Юлия Ауг, Федор Бондарчук, Евгений Миронов. Последний передал лично в руки президенту России Владимиру Путину письмо в защиту худрука "Гоголь-центра".