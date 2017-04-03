Макаревич споет и спляшет в Петербурге в день взрыва
"Я не думаю, что будет отмена. Сегодня же не день траура", – сказал Макаревич журналистам Life.ru. Билеты на праздничную программу "Идиш Джаз" были распроданы еще несколько недель назад. Концерт должен состояться 3 апреля в 20:00 в Большом зале филармонии им. Шостаковича.
Также не будет отменять свой концерт и Олег Погудин. Представитель известного певца Алексей Цигулин рассказал Life.ru, что тематика мероприятия никак не может оскорбить чувства напуганных петербуржцев. "Не будет отменен. У нас программа соответствующая, называется "Молитва", – сообщил он.
Сегодня в Санкт-Петербургском метрополитене прогремел взрыв. На данный момент, по неподтвержденной информации, десять человек погибли. По официальным данным, насчитывается более 50 пострадавших.
В 16:09 источник в правоохранительных органах Петербурга подтвердил изданию "Интерфакс" информацию о найденном взрывном устройстве на станции метро "Площадь Восстания". Сообщается, что оно не сработало.
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