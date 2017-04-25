Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
Звания присвоены "за особые заслуги перед государством", сообщается на сайте Кремля. В почетном списке также главврач одной из больниц Краснодарского края, член регионального штаба ОНФ Владимир Порханов, лесничий Варвара Устинова и слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов.
Напомним, что звания Героя труда президент Владимир Путин утвердил в марте 2013 года. И уже 1 мая награды были вручены пяти гражданам России, добившимся выдающихся результатов в государственной и общественной деятельности. В числе первых Героев труда – дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Звание присуждают за вклад в образование, а также в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны. Оно является вторым по статусу званием после Героя Российской Федерации.
В случае присвоения лицу звания Героя России и звания
Героя труда на его родине на основании указа президента устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.
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