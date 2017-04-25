Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда

Пяти выдающимся гражданам России указом президента Владимира Путина присвоены почетные звания Героев труда. В числе великолепной пятерки – экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.

Звания присвоены "за особые заслуги перед государством", сообщается на сайте Кремля. В почетном списке также главврач одной из больниц Краснодарского края, член регионального штаба ОНФ Владимир Порханов, лесничий Варвара Устинова и слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов.

Напомним, что звания Героя труда президент Владимир Путин утвердил в марте 2013 года. И уже 1 мая награды были вручены пяти гражданам России, добившимся выдающихся результатов в государственной и общественной деятельности. В числе первых Героев труда – дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Звание присуждают за вклад в образование, а также в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны. Оно является вторым по статусу званием после Героя Российской Федерации.





В случае присвоения лицу звания Героя России и звания Героя труда на его родине на основании указа президента устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.

