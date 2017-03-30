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Lifestyle

Джоли рушит семью звезды "50 оттенков серого"

Анджелина Джоли. Фото: Andrew Toth/Getty Images
Жена Джейми Дорнана Амелия Уорнер запретила актеру сниматься в фильме с Анджелиной Джоли. Возлюбленная звезды"Пятидесяти оттенков серого" переживает, что разведенная голливудская дива может помешать ее семейному счастью.
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По слухам, 34-летняя Амелия поставила Дорнану настоящий ультиматум: или участие в новом проекте с Джоли в главной роли или... семья. Опасения Уорнен можно понять, ведь за Анджелиной давно закрепился статус главной разлучницы Голливуда.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Как мы помним, отношения Бреда Питта и Джоли завязались во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Питт на тот момент был женат на белокурой красотке Дженнифер Энистон, но Анджелина привыкла всегда добиваться своего. Буквально за считанные месяца брак Энистон и Питта распался.

В разное время СМИ приписывали роковой "Ларе Крофт" романы с Джонни Ли Миллером, Итаном Хоуком и несколькими другими актерами. И да, всех своих возлюбленных Джоли неизменно встречала на съемочной площадке.

Как пишет Elle.ru, обсуждая новый проект со своим участием, Анджелина поставила одно условие: партнера по фильму выбирает она. И, недолго думая, назвала имя одного из самых востребованных и сексуальных актеров Голливуда. Узнав о том, что Джейми "приглянулся" свежеразведенной Джоли, его жена пригрозила уйти из дома. Вместе с детьми. 

Джейми Дорнер и Амелия Уорнер – одна из самых крепких и красивых пар Голливуда. Влюбленные поженились в 2013 году и воспитывают двух дочерей. Рискнет ли актер семейным благополучием ради получения новой роли?

Джейми Дорнан с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Автор: Андрей Петрунян30 марта 2017, 16:35

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