За что фильм о геях получил "Оскар"

Тихая малобюджетная драма стала самым громким событием года. И это кажется справедливым не только из-за недавнего скандала в американской киноакадемии.

Американцы шутят, что в их стране легче всего живется одноногой ВИЧ-инфицированной несовершеннолетней афроамериканке-наркоманке нетрадиционной ориентации с незаконнорожденными детьми. Тут тебе и бесплатные продуктовые карточки, и бесплатное социальное жилье, и пособие, и гарантированная работа, и масса льгот. Все помнят, какой расовый скандал разразился в прошлом году в Штатах. Некоторые представители шоу-бизнеса тогда призвали бойкотировать премию "Оскар", поскольку среди ее номинантов не оказалось ни одного афроамериканца. И это в стране, где всячески пропагандируется равенство, терпимость и прочие приметы толерантности. Актер Спайк Ли возмутился тогда в Instagram: "Как это возможно, что второй год подряд все двадцать претендентов в актерских категориях белые? Не говоря уже о других отраслях. Сорок белых актеров за два года. А мы что, играть не умеем?"

В этом году киноакадемики раздали, что называется, всем сестрам по серьгам и восстановили справедливость. Драма Барри Дженкинс "Лунный свет", где белые лица если и появляются в кадре, то на заднем плане и лишь на пару секунд, претендовала на награду в восьми номинациях и получила в итоге три золотые статуэтки, включая награду за лучший фильм.

Наверное, не будь прошлогоднего скандала, к "Лунному свету" не было бы приковано столько внимания. В конце концов, ленты про геев, наркоманов и разных нетипичных личностей – обычное на "Оскаре" дело. Тут вспоминается и фильм "Филадельфия" 1993 года, где по сюжету перспективного молодого адвоката-гея увольняют с работы, узнав, что у него СПИД, и "Девушка из Дании" 2015-го, повествующий о первом человеке, подвергшемся операции по коррекции пола. Казалось бы, академиков здесь уже ничем не удивить. Тем более, таким простым по сюжету и воплощению фильмом, как "Лунный свет".

Бюджет картины составил пять миллионов долларов, тогда как на "Титаник", например, который вышел 20 лет назад и тоже получил "Оскар", было потрачено 200 миллионов. Впрочем, сравнения здесь не корректны. "Лунный свет" рассчитан на другую аудиторию и не претендует на то, чтобы переиздаваться и входить в учебники по киноискусству. Да и рассказ про перерождение забитого гадкого утенка, про взросление темнокожего мальчика и его подростковое увлечение своим другом, переросшее в большую любовь – не та тема, которая способна привлечь в кинозалы много зрителей.

Перед нами – жизнь темнокожего юноши Шерона, живущего в бедном квартале для черных на окраине Майами. Здесь повсюду торгуют наркотиками, женщины отдаются за дозу и, кажется, что ни у кого нет будущего. Фильм делится на три части "Малыш", "Шерон" и "Черный", в каждой из которой герой предстает то мальчишкой, то подростком, то состоявшимся мужчиной. Он не может найти общего языка с наркоманкой-матерью, вынужден убегать из дома, страдает от побоев одноклассников, осознает собственную гомосексуальность, попадает в тюрьму и пытается начать новую жизнь. Но даже пройдя через испытания, он остается верен парню, с которым когда-то, еще будучи школьником, целовался и немного пошалил на пляже. "Ко мне с тех пор никто не прикасался", – говорит Шерон, встретив того друга спустя много лет.

Эта лента – о проблемах взросления, о поиске себя и своей уникальности. И об одиночестве. Здесь нет провокаций и эпатажа, нет спецэффектов и дорогой массовки. Если кто-то ждет "клубнички" со сношающимися большими афроамериканскими мужчинами, то будет разочарован. Это лента не про секс, а про более высокие понятия – дружбы, верности. Именно поэтому особый упор в картине делается на эмоции, которые раскрываются преимущественно не диалогами, а манерой съемки, долгими крупными планами.

"Лунный свет" – совершенный антипод "Ла-Ла Ленда", которому все прочили массу "Оскаров" и даже по ошибке объявили "Лучшим фильмом". "Ла-Ла Ленд" – глупая, лишенная смысла, пустая поделка с песнями, годная разве что для пожирания поп-корна с колой. "Лунный свет" – серьезный, камерный фильм, который не отпускает и после просмотра. Он хотя является очень американским по духу, но рассказывает универсальную историю, которая не зависит от географии, сексуальной ориентации и цвета кожи. Этим и подкупает.