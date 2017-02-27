Виктор Сухоруков: На "Оскаре" я вижу фальшь, сказку, бижутерию
Фильм Андрея Кончаловского "Рай", в котором снимался Виктор Сухоруков, не попал, как известно, в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Когда только заговорили о том, что, может быть, у картины есть шанс, я решил упрашивать Кончаловского взять меня с собой на церемонию – даже за мой собственный счет! – в каком угодно качестве, чтобы одним глазком увидеть всю эту красоту, – поделился с Dni.Ru Сухоруков. – Но узнав, что бороться будут в итоге другие фильмы, не отчаялся. И смотрел всю церемонию по телевизору, восхищаясь оформлением зала, графикой, работой операторов. Все пришедшие на это великолепное шоу гости хотели соответствовать уровню и статусу события, бросили на это максимум усилий. Они демонстрировали роскошь, лоск, шик, благополучие, превратив это соревнование победивших и проигравших в грандиозный спектакль".
"Смотрел я на все это и с грустью думал про наши национальные премии "Ника" и "Золотой орел", про то, в каком виде приходят туда многие артисты – в кедах, джинсах, мятых пиджаках, – вздыхает Сухоруков. – Многие выглядят так, будто у них болезнь кожи или дыхательных путей, честно слово. И вид этих артистов оскорбляет и принижает уровень и статусность мероприятия, на которое их пригласили. Не буду говорить и про то, как снимаются у нас эти церемонии, когда крупным планом на экране показывают отсутствие улыбок на лицах, недоброжелательность в глазах. А на "Оскаре" пусть я вижу фальшь, сказку, бижутерию, пусть нам показывают нереальный мир в зале, но всей этой шелухой Америка всему миру демонстрирует превосходство своей киноиндустрии".
"Таким образом, "Оскар", на мой взгляд, – это соревнование двух миров, – уверен Сухоруков. – Правда, к миру американского кино у меня тоже есть вопросы. Например, к фильму с детским названием "Ла-Ла Ленд", вокруг которого было столько шума. Мне показалось, что режиссера этой картины заперли в архиве и под дулом пистолета заставили пересмотреть американские киномюзиклы и слепить что-то похожее. А режиссера в какой-то момент просто стошнило, и мы видим результат на экране. Что же касается "Оскара" за лучшую женскую роль, которой достался в итоге актрисе из "Ла-Ла Ленда" Эмме Стоун, то призы ей пока могут давать разве что на фабриках игрушек за кукольные глаза. Как актриса она ничем не примечательна, на мой взгляд".
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