Тяжелобольной Табаков издалека поклонился Путину

На заседании Совета по культуре и искусству актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину привет от Олега Табакова. Знаменитый режиссер до сих пор находится в больнице.

"Мой учитель Олег Павлович Табаков, который вам всем кланяется и передает большой привет, он уже был в 34 года заслуженным артистом", – сообщил Миронов. Артист напомнил о своем наставнике во время обсуждения вопросов, связанных с награждением деятелей культуры званием "Народный артист".

Владимир Путин считает, что нельзя разбрасываться подобными титулами: "Если увеличить их число, то это же девальвирует звание. У нас разве много Мацуевых? И он будет народным, и я буду народным. Здрасте, приехали!" "Может быть, пять человек мало. Но зато какие это пять человек!" – сказал Путин в эфире Russia Today.

Путин: Когда-то меня деятели культуры попросили сыграть. Ну, я выдающийся музыкант, начал двумя пальцами. Мацуев подходил только и сразу ко мне, почувствовал почерк большого мастера: «Владимир Владимирович, это вы сейчас «Мурку» играли? pic.twitter.com/T9cAmxbQSq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 декабря 2017 г.

Напомним, знаменитый режиссер и актер Олег Павлович Табаков был госпитализирован еще в ноябре. С тех пор в СМИ появлялось множество противоречивой информации о состоянии здоровья артиста. Ранее Dni.Ru писали, что в окружении Табакова говорили, что, возможно, у него обнаружено онкологическое заболевание, но об этом пока не сообщают общественности.

Путин про Хрущева: Он подписал кому-то звание народного. Ему говорят: Никита Сергеевич, он же еще даже не заслуженный. «Ну ничего, заслужит - будет заслуженный!» pic.twitter.com/BXIv6nQfVR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 декабря 2017 г.

Пока эта информация не подтвердилась. Родные и близкие режиссера продолжают сообщать противоречивые новости о здоровье артиста. Они с самого начала уклонялись от прямого ответа. Сыновья артиста Антон и Павел сообщали совершенно разную информацию. Если один говорил, что у Табакова воспаление легких, то второй утверждал, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике. А преданная супруга, актриса Марина Зудина, обычно очень общительная с представителями СМИ, упорно отмалчивалась.

Недавно о здоровье знаменитого режиссера высказался певец Иосиф Кобзон, так и не назвав точный диагноз. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Кобзон на недавно прошедших съемках музыкального фестиваля "Песня года".