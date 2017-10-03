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Культура

Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Премию ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" получила программа "Пусть говорят". Приз получил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Однако он предпочел передать статуэтку бывшему ведущему шоу Андрею Малахову, не так давно ушедшему на "Россию 1".
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"Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову", – цитирует РИА Новости Константина Эрнста. Статуэтку он вернул ведущим церемонии, чтобы они затем передали ее адресату. Долгожданный трофей, который достался ток-шоу уже после ухода ведущего, должен остаться у него в качестве памяти о Первом канале, уверен Эрнст.

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Награду в номинации "Интервьюер" забрал Владимир Соловьев. "Вести недели" на "России 1" были зазваны лучшей информационно-аналитической итоговой программой, а лучшей информационной программой оказалось "Время" на Первом канале. При этом награду как лучший ведущий информационной программы получил Дмитрий Борисов из "Вечерних новостей".

Лучшим телевизионным сериалом стала "Молодежка" на СТС. Награду за лучшую многосерийную комедию получил сериал "Ольга" на ТНТ. А победу в номинации "Лучший актер" одержал Михаил Ефремов. Лучшей актрисой была признана Чулпан Хаматова.

Напомним, в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за выдающиеся достижения в телеиндустрии. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций.

Автор: Геннадий Куприянов3 октября 2017, 21:54
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