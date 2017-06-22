Разразился очередной скандал с ТЭФИ

Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ, которая должна была состояться 27 июня, неожиданно перенесли на 3 октября. Оказалось, что жюри не разобралось с инструкцией и проголосовало ошибочно.

Решение о переносе мероприятия было принято 21 июня на собрании совета учредителей по итогам первого этапа голосования жюри, передает газета "Коммерсантъ". Как пояснила гендиректор комитета индустриальных телепремий Майя Кобахидзе, члены жюри "не до конца разобрались с инструкцией" и в некоторых случаях проголосовали "некоректно".

После того как выяснилась ошибка, члены комиссии хотели проголосовать повторно, однако система не позволяет это сделать отдельным людям. "Поэтому учредители согласились, что результаты голосования "не отражают реальной картины", и договорились провести повторное голосование, чтобы получить "более объективный результат", – добавила глава комитета.

Поскольку повторное составление шорт-листа номинантов требует времени, жюри решило отложить проведение церемонии почти на три месяца. Источники на медиарынке также говорят о том, что первый этап голосования завершился с "аномальными перекосами". Так, например, по количеству номинаций в шорт-листе странным образом лидировали телеканалы "ТВ Центр", "Культура" и НТВ.

При этом, "Первый канал" был выдвинут в совсем небольшом числе номинаций. "Было жесткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное – творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов", – отметил один из собеседников издания.

Отметим, что это далеко не первая скандальная ситуация, которая происходит в связи с вручением премии ТЭФИ. Так, например, в 2015 году во время награждения в номинации "Ведущий утренней программы" оказалось, что конверт с именем победителя пропал.

Через какое-то время он был найден, но вместо имени в нем лежал талон на парковку. В 2013 году президент фонда "Академии российского телевидения" Михаил Швыдкой и вовсе предложил отказаться от проведения ТЭФИ.