Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо

Поддержку руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову выразил Михаил Барышников. Эмигрировавший в США балетмейстер посочувствовал заключенному под домашний арест режиссеру и напомнил коллеге, что чиновникам не дано понять мук творческой личности.

Открытое письмо Барышникова в поддержку Серебренникова опубликовал в Facebook писатель Борис Акунин. Он пояснил, что балетмейстер не пользуется соцсетями – и потому попросил его об услуге.

Послание режиссеру, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных денег, выдержано в истинно декабристском духе. "Им неведомы творческие мучения художника, сомнения в собственных творческих силах в процессе работы, скажем, над пьесой, на съемочной площадке, у пустого холста, или у балетного станка. Эти мучения, подчас, гораздо болезненней и трагичней, чем любые физические пытки. Эти люди могут посадить кого угодно под замок, унизить необоснованными обвинениями, попытаться сделать из человека публичное посмешище", – описывает успешный балетмейстер чиновников в письме "жертве полицейского произвола"

В заключение Барышников выражает уверенность, что "ничего у них не получится". "Еще раз хочу сказать – держитесь. Знайте, что у вас масса друзей и почитателей. Я – один из них", – заключает танцовщик.

Михаил Барышников с 1967 по 1974 годы работал в Мариинском (тогда Ленинградском имени Кирова) театре оперы и балета. Его сразу приняли на должность солиста. За время работы в Мариинке он танцевал в "Лебедином озере" и "Голубой птице", в "Пламени Парижа" и "Корсаре". Отличался капризным характером – отказался от главных ролей в "Гамлете" и "Сотворении мира". В 1974 году, во время гастролей в Канаде, стал "невозвращенцем".

Режиссер Кирилл Серебренников – фигурант дела о мошенничестве с госсредствами. Вместе с ним по делу проходят сотрудники основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Это бухгалтер Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски. Режиссеру суд определил меру пресечения – домашний арест.