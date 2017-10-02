Пиманов опозорился с фильмом о Крыме

Рейтинг фильма Алексея Пиманова "Крым" опустился до минимальных отметок. На портале "Кинопоиск" он составляет 2,397 балла.

Однако в рейтинге популярных лент, который автоматически составляется исходя из частоты посещаемости страницы фильма и запросов к поисковой системе "Кинопоиска", картина занимает первое место. Лента, совсем недавно вышедшая в прокат, уже стала причиной нескольких крупных скандалов.

Главный редактор "Кинопоиска" Елизавета Сурганова заявила, что кто-то взломал десятки тысяч аккаунтов пользователей портала и накрутил рейтинг "Крыму". Злоумышленники, от лица ничего не подозревающих юзеров, поставили отметку о том, что ждут выхода картины.

Когда администрация сайта заметила подозрительную активность на странице "Крыма", его рейтинг ожидания составлял уже около 70%. Руководству ресурса удалось вернуть оценки на реальный уровень, отсеяв украденные голоса.

Кроме того, в социальных сетях появилась информация о том, что студентов ВГИКа в обязательном порядке сгоняли на премьеру фильма ради создания массовости. Приблизительно в это же время на YouTube появилось видео с камер наблюдения, на котором слышен телефонный разговор режиссера Алексея Пиманова с неизвестным собеседником.

"Я пока не очень понимаю чего, но они боятся меня. В истерике. Почему? Ну ты "Кинопоиск" видел?" – говорит он. Из услышанного следует, что, по мнению режиссера, результаты фильма на сайте "Кинопоиск" связаны с "работой ботов" и "наглой провокацией".

Несмотря на низкие рейтинги и негативные отзывы о ленте, за первые выходные проката фильм смог собрать 122 миллиона рублей, став лидером по этому показателю в России и СНГ. В день премьерного показа картина принесла создателям 24 миллиона рублей.

Напомним, фильм "Крым" вышел в прокат 28 сентября. Лента рассказывает историю любви жителя Севастополя Саши и киевлянки Алены. По сюжету картины молодые люди познакомились на раскопках города Мангуп-Кале в Крыму. Действие разворачивается во время событий весны 2014 года и присоединения полуострова к России.