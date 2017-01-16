Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским

Актриса рада царящей в отношениях с мужем гармонии. Хотя обрела ее Юлия не сразу.

Режиссер и сценарист Андрей Кончаловский и актриса и телеведущая Юлия Высоцкая вместе с 1998 года. Это пятый брак мэтра и самый продолжительный. Все это время пара находится под пристальным вниманием поклонников и журналистов. Понятно, что всем интересны подробности семейной жизни супругов. Особенно если учесть, что разница в возрасте Кончаловского и Высоцкой составляет 26 лет. "Интервью со мной, а говорим о Кончаловском – обычная история", – говорит Юлия.

"Меня с детства мало интересовало, во что я одета, и период "боевой раскраски" длился у меня очень недолго – лет с 14 до 16. После 16 я краситься перестала. Я думаю, мужу это нравится. Вообще, он любит "умытые лица", – уверяет Высоцкая. – Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже".

По словам актрисы, гармонию в отношениях они обрели "практически сразу, как только... почувствовали, что друг другу близки". "Это же тоже не в первый день происходит. Влюбленность – это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе", – пояснила Юлия.

Фото опубликовано Юлия Высоцкая (@vysotskayajulia) Сен 9 2016 в 10:48 PDT

Ей очень нравится вкус мужа. "Что касается Андрея Сергеевича, у него самого очень хороший стиль в одежде и та самая небрежность, необязательность. Все не должно быть идеально", – цитирует Высоцкую журнал Hello!