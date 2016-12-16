Юлия Высоцкая: Счастливая жизнь была короткой

На протяжении трех месяцев актриса почти не спала и лишила покоя супруга. Она рассказала о состоянии, когда ей было больно, грустно, тяжело.

Фильм "Рай" режиссера Андрея Кончаловского был удостоен приза за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. А накануне картину представили в Москве журналистам.

Супруга режиссера Юлия Высоцкая сыграла в этой ленте одну из лучших своих ролей – российскую эмигрантку-аристократку Ольгу, арестованную в 1942 году за укрывательство двух еврейских детей. По словам актрисы, напряжение во время съемочного процесса приходилось испытывать колоссальное – сложно было возвращаться каждый вечер домой после работы над столь драматичной историей.

"Я почти не спала, – призналась Высоцкая. – Такой уровень возбуждения от работы. Такой уровень желания опять и идти работать. Мне еще повезло, что режиссер рядом – я его могла ночью растолкать и начать обсуждать роль. А бедным артистам, которые варились в этом сами с собой, приходилось страшнее. Это была любовь к процессу и моя героиня купалась в этой любви. А дальше – детали: когда было больна, когда было грустно, когда тяжело".

Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Ноя 11 2016 в 1:11 PST

Высоцкая уверяет, что эти бессонные ночи с мужем были не напрасными – в итоге оба они довольны результатом работы. "Это была счастливая актерская жизнь, которая длилась чуть меньше чем три месяца – очень коротко", – с сожалением отметила Высоцкая. Она давно является музой для своего мужа – снимается в большинстве его фильмов и играет в поставленных им спектаклях.

