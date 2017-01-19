Юлия Высоцкая: Я всегда плачу

Если нет любви, то и жить незачем, уверена актриса. Смотреть на себя по утрам ей бывает не очень радостно.

На экраны вышла картина Андрея Кончаловского "Рай". Жюри Венецианского кинофестиваля отметило ее "Серебряным львом" за лучшую режиссуру, но и исполнительница главной роли Юлия Высоцкая наверняка будет обласкана на разных киносмотрах.

"Для меня "Рай" – фильм о том, что если нет любви, то и жить незачем, – говорит актриса. – В каждом фильме Кончаловского можно увидеть поиск той самой любви к человеку. Я думаю, что зрители чувствуют любовь режиссера к ним и на это отзываются. Вы почувствовали, что вас тоже кто-то любит, несмотря ни на что, и поэтому плакали. Во всяком случае у меня всегда возникает такое ощущение, когда я смотрю "Романс о влюбленных" или "Любовников Марии". Я всегда плачу, и не потому что эти фильмы снял мой муж, а потому что понимаю: какая бы я ни была, кто-то меня любит".

Для съемок в "Рае" жене Кончаловского пришлось обрить голову. "Наверное, мужчине это сделать проще, чем женщине. Расставание с волосами не по своей воле – всегда некоторое насилие. Безусловно, для меня это состояние было ненормальным – и во время того, как меня стригли, и несколько часов после. Ну а потом привыкла. Не могу сказать, что мне это очень мешало, но по утрам смотреть на себя было не очень радостно", – цитирует Высоцкую газета "Известия".