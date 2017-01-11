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Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину
Застрявшие в Таиланде туристы из России через несколько часов задержки рейса вылетели домой. В аэропорту Бангкока 59 человек не могли вылететь в Москву.
"Рейс вылетел с учетом разницы во времени в 19 часов 50 минут. Вылетели все пассажиры", – цитирует советника руководителя федерального агентства по туризму Дмитрия Горина Life.ru.
Ранее в компании Coral Travel, которая продавала туристам путевки, сообщили, что ждущих рейса людей накормили. Там также отметили, что раньше проблем у тех, кто прилетал регулярным рейсом, а возвращался чартерным, не возникало.
Как писали Dni.ru, из-за наводнения в Таиланде застряли туристы из России. Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. Также наводнение задержало ряд рейсов из местного аэропорта.
Данных о том, что кто-то из российских туристов пострадал от разгула стихии нет, однако сообщается, что некоторые отдыхающие не смогли вовремя вылететь домой. Однако не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией. Некоторые отдыхающие приступили к отдыху даже в таких непростых условиях.
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