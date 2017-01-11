Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину

Авиационные власти страны не выпускали туристов, ссылались на правила. Якобы, для регистрации пассажиров на чартерный и регулярный рейс, по их словам, требуются дополнительные согласования.

Застрявшие в Таиланде туристы из России через несколько часов задержки рейса вылетели домой. В аэропорту Бангкока 59 человек не могли вылететь в Москву.

"Рейс вылетел с учетом разницы во времени в 19 часов 50 минут. Вылетели все пассажиры", – цитирует советника руководителя федерального агентства по туризму Дмитрия Горина Life.ru.

Ранее в компании Coral Travel, которая продавала туристам путевки, сообщили, что ждущих рейса людей накормили. Там также отметили, что раньше проблем у тех, кто прилетал регулярным рейсом, а возвращался чартерным, не возникало.

Как писали Dni.ru, из-за наводнения в Таиланде застряли туристы из России. Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. Также наводнение задержало ряд рейсов из местного аэропорта.

Данных о том, что кто-то из российских туристов пострадал от разгула стихии нет, однако сообщается, что некоторые отдыхающие не смогли вовремя вылететь домой. Однако не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией. Некоторые отдыхающие приступили к отдыху даже в таких непростых условиях.