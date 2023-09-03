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Воскресенье 3 сентября

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"Могу перечитывать бесконечно": очарованная книгой Барановская выдала заветное желание

"Могу перечитывать бесконечно": очарованная книгой Барановская выдала заветное желание
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Ведущая шоу "Мужское / Женское" попросила у поклонников подарок. Юлия Барановская хочет заполучить ценный коллекционный экземпляр.

Звезда Первого канала посвятила любимому писателю целую публикацию. На это ее надоумила интересная новость — в Великобритании появилась монета с графическим знаком Джона Рональда Руэла Толкина. Дело в том, что Юлия Барановская обожает произведения этого фантаста и теперь грезит о редкой вещице.

Знаменитость отметила, что номинал — два фунта стерлингов, то есть примерно 240 российских рублей. Выпуск монеты приурочен к 50-летию с даты смерти автора литературных произведений.

Юлия Барановская с интересом прочла творения Толкина, среди которых "Хоббит" и "Сильмариллион". А "Властелин колец" ведущая называет лучшей для себя книгой. "Могу ее перечитывать бесконечно", — выразилась экс-жена Андрея Аршавина.

Очарованная эпическим романом знаменитость выдала заветное желание — она бы с радостью получила монету с монографией Джона Рональда Руэла Толкина в качестве презента. Только вот найдется ли даритель? В комментариях народ отметил, что Юлия Барановская выбрала желание, которое разделяют все почитатели творчества писателя.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали о том, какие авторы литературных произведений пришлись по душе российским звездам шоу-бизнеса. Юлия Барановская — лишь одна из многих, кто с упоением погружаются в волшебный мир книжной вселенной.

3 сентября 2023, 06:07
Юлия Барановская. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Барановской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Ведущая Лора Резникова.
Телеведущая и актриса Марина Кравец.
Актеры, телеведущие Андрей Федорцов и Денис Юченков (слева направо).
Телеведущая Арина Шарапова.
Телеведущая Юлия Барановская.
Старший тренер сборной команды РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Генеральный директор – генеральный продюсер телеканала "Спас", ведущий Борис Корчевников.
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

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