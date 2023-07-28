"Никакой зарплаты не хватит": Барановская вышла на связь из отпуска

Телеведущая проанализировала расходы. Юлия Барановская возмутилась в телеграм-канале.

Звезда шоу "Мужское/Женское" отправилась вместе с детьми в дальние края — прямиком в Арктику. Сейчас она находится на архипелаге Шпицберген. Даже на краешке земли экс-жена Андрея Аршавина не забывает о поклонниках. В микроблоге Юлия Барановская показала атмосферные снимки и поделилась мыслями.

Знаменитость вышла на связь из отпуска под впечатлением от северной природы и нашумевшей кинопремьеры "Барби". По словам телеведущей, эксперты подсчитали стоимость еды, которую главная героиня в фильме употребляет за один прием.

Оказалось, скромный завтрак обходится Барби в 800 рублей. Это открытие возмутило звезду шоу "Мужское/Женское". Юлия Барановская разразилась гневной тирадой, мол, трапезы слишком дорогие.

"Что же. Не каждая россиянка может позволить себе быть Барби на ежедневной основе. Никакой зарплаты не хватит на такое количество взбитых сливок", — язвительно подметила телеведущая.

Теперь поклонники гадают: неужели Юлия Барановская обходится меньшими тратами в своих путешествиях, о которых многие даже и не мечтают? Все-таки за полярным кругом голодать не резон, иначе можно замерзнуть на побережье Северного Ледовитого океана и попросту не вернуться домой.