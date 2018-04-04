Эмоциональный детокс

Психика человека может многое, но постоянный стресс, необходимость ежедневно нести ответственность за других – семью, подчиненных, бизнес, стремительный темп жизни, невероятно жесткая конкуренция и частое общение с теми, для кого испортить настроение другому – дело чести, – вот что ломает сильнейших.

Что делать? Есть два выхода: бросить все, улететь куда-нибудь на Гоа и поселиться в соломенной хижине с отборными тараканами, либо научиться эмоциональному детоксу – освобождению от негатива.

Заботьтесь о своем теле

Человек – система целостная, в нем все взаимосвязано. Поэтому заботьтесь о своем теле. При плохом самочувствии и сильной утомляемости пройдите медицинское обследование и лечебно-восстановительный курс под контролем опытных врачей.

Обеспечьте себе максимально полезное и разнообразное питание. Многие люди питаются консервами, полуфабрикатами, фаст-фудом. Обязательно готовьте себе здоровую пищу или наймите повара, даже если вы еще не обзавелись семьей.

Откажитесь от вредных привычек. Сократите выпиваемый кофе до одной чашки в день или замените его легким чаем, свежевыжатым соком и чистой питьевой водой.

Гуляйте каждый день. Занимайтесь спортом, закаливанием. Даже 15 минут физкультуры каждый день и обливание прохладной водой повысит вашу сопротивляемость болезням, плохому настроению и стрессу.

Избавьтесь от негатива из прошлого

На умение управлять стрессом влияет полученный в прошлом негативный опыт, психологические комплексы, старые обиды. Избавьтесь от них при помощи психотерапевта. Хороший специалист не превращает терапию в психологический наркотик, а помогает клиенту за несколько занятий, причем эффект наблюдается после первого посещения.

Вы можете справиться сами. Пропишите и детально проанализируйте каждый негативный момент в прошлом, примите его как данность, извлеките урок и навсегда отпустите боль, обиды, иной негатив.

Можете обратиться к методикам НЛП. В свободном доступе есть достаточно литературы, где каждое упражнение прописано пошагово.

Оградите себя от деструктивного воздействия

Человек окружен разрушающими элементами. В их число входят:

99% информации из СМИ;

посты в соцсетях, написанные с целью посеять панику, возбудить агрессию или "надавить на больную мозоль";

смартфоны, планшеты, компьютеры;

любая реклама на любом носителе;

часть современной музыки и музыкального видео со скрытым негативом;

псевдокоучеры, псевдопсихологи и псевдолекари, убивающие вас за ваши деньги;

дурное настроение коллег и домочадцев;

недалекий, но свирепый босс;

соседка, которая не преминет закатить скандал в самый "подходящий момент";

клиенты, срывающие зло на вас или ваших подчиненных;

плохая экология и многое другое.

Конечно, нельзя уйти от деструктивных факторов, но можно лимитировать их воздействие на ваше физическое и психологическое здоровье.

Пользуйтесь гаджетами на работе, выключая их, как только покинете рабочее место. Для личного общения заведите отдельную трубку.

Планируйте и выполняйте дела последовательно. Многозадачность – прямой путь к нервному срыву.

Перед обращением к психотерапевту, психологу, коучеру или врачу частной практики ознакомьтесь с его деятельностью, проверьте наличие лицензий, дипломов и прочих документов. Деятельность специалиста научно обоснована и прозрачна.

Выработайте невосприимчивость к негативной информации. Журналисты и блогеры в соцсетях делают из мухи слона, чтобы увеличить аудиторию. Обычные люди также склонны нагнетать обстановку. Исключите просмотр негативного контента. Успокаивающе действуют фильмы о природе, добрые, остроумные комедии, хорошие художественные книги, особенно на бумажных носителях.

Не ввязывайтесь в перепалки, не поддавайтесь на провокации. Человек, который пытается втянуть вас в конфликт, подобен Моське. Будьте выше этого – игнорируйте его. Если нельзя – отвечайте спокойно, уверенно, с улыбкой. Не зацикливайтесь на обидных словах. Тот, кто их сказал, скорее всего, сам имеет данные недостатки. Воспринимайте замечания и критику как пособие по самосовершенствованию. Если они правомерны, используйте их себе во благо, если нет – забудьте.

Учитесь находить хорошее в любой ситуации. Например, стоя в многокилометровой пробке, можно разминать кисти рук. Воздействуя на акупунктурные точки, вы снимаете напряжение, улучшаете прохождение нервных импульсов, циркуляцию лимфы и крови.

Ежедневно хотя бы на 20 минут полностью переключайте внимание на нечто приятное, не связанное с вашей работой. Так вы не просто снимете напряжение, но и станете продуктивнее.

Отказывайтесь от дел, которые не входят в круг ваших обязанностей и не сулят вам ничего, кроме дополнительных рабочих часов. Вне работы также "фильтруйте" просьбы. Если вы не хотите что-то делать – прямо и честно говорите "нет".

Пересмотрите свое окружение. Возможно, вам давно пора ввести в него нового человека, или исключить кого-то.

Всегда желайте себе добра, произносите фразы в позитивной форме. Заботьтесь о себе, своих потребностях и желаниях.