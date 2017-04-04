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Стоит ли выполнять капризы ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Две разные фразы и два разных подхода к воспитанию ребенка, а значит и к пониманию слова каприз. Стоит ли исполнять любую прихоть вашего малыша или нет? К сожалению, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Но как же действовать, когда дитя что-то требует или капризничает?
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Можно ли потакать ребенку и исполнять все его прихоти? Что из этого получится? Удовлетворение его капризов неизбежно приведет к еще большим капризам и истерикам. Например, обычный поход в магазин, где малыш захочет игрушку, может обернуться катастрофой, ведь там, где одна игрушка, там вторая и третья. Отказ от одной из них приведет к истеричному плачу и громким требованиям. И чтобы успокоить ребенка вам придется покупать желаемую вещь. А он таким образом начнет попросту удовлетворять свои потребности за ваш счет, понимая, как говорится, за какие веревки нужно дергать.

Подобный подход в воспитании неизбежно приведет к избалованности вашего чада. Но не это самое страшное. В конечном итоге, ребенок вырастет и станет эгоистичным взрослым. Он будет уверен, что окружающие люди не имеют своих интересов, и должны служить для удовлетворения его потребностей. Ну и самое страшное – это то, что родители такого избалованного ребенка встретят свою старость в одиночестве, ведь для их чада будут в приоритете он, его интересы и еще раз он.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya

Перспектива совсем не радужная, поэтому не стоит запускать эту проблему. Прежде всего вам стоит научиться говорить нет, объясняя по какой причине вы не можете или не хотите покупать что-то ребенку или выполнять его пожелание. Естественно, вы любите своего малыша, но это не значит вовсе, что каждый его каприз должен быть исполнен.

Есть и другая сторона медали: когда родители воспитывают малыша в полной строгости, принимая каждую просьбу за каприз. На все ребенок слышит нет и не понимает почему. А родители просто боятся, что за одним да последует тысяча просьб. Да, последует, это же ребенок, но и не стоит давать вечные отказы. Ведь малыш может это воспринять как факт того, что его не любят, не слышат, что до него нет дела. В вопросах капризов нужно найти ту самую золотую середину: разобраться, почему они возникают и можно ли их избежать.  

Как выясняется, чаще всего капризы возникают из-за нехватки внимания. С ребенком надо продумывать совместный досуг и планировать времяпрепровождение. Только разумно сочетая строгость и мягкость, вам удастся вырастить хорошего человека и гармоничную личность. 

4 апреля 2017, 08:27

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