Последняя комбинация Обамы

Все авторы
Блоги

Как бороться с психологическим насилием

С манипуляциями со стороны близких сталкивался практически каждый
Блоги

Мнение: Toyota Land Cruiser Prado – машина, а не сумка

Никакими компромиссами в сторону кроссоверов здесь и "не пахнет"
партнеры
Четверг 2 февраля
Лента новостей
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:10
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:31
Вашингтон смягчил санкции против ФСБ
19:05
Путин раскусил алчный Киев
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:43
Кто разрушает союз России и Белоруссии
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:32
Анисина спасает детей от Джигурды
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:05
Пресс-конференция Путина и Орбана. Online
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:36
Гуф о романе с Кети Топурией
17:31
Кара-Мурза находится в критическом состоянии
17:28
Трамп в ужасе от сделки с Ираном
17:13
Кто пришил Боне новые ягодицы
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
16:56
Лариса Копенкина в купальнике ошеломила своим видом
16:55
На востоке Москвы со стрельбой задержали бандитов
16:39
США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп
16:27
Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору
16:26
45-летняя Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке
16:24
Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
15:56
Путин выбрал замену Поклонской
15:53
Минск остро отреагировал на решение Москвы
15:52
Госдума улучшит законы в сфере НКО
15:43
Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки
15:33
Участники НКО поделились проблемами с Володиным
15:25
Калашникову отругали после пластики груди
15:15
Киану Ривза ждет "роман" с русской
15:15
Газманов рассказал о разводе
15:10
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
15:07
Варвара Караулова хочет повторить путь Доктора Лизы
15:05
На Москву надвигаются 20-градусные морозы
14:55
Путин уволил 16 генералов
14:40
Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой
14:39
Запад принял план по обрушению рубля
14:38
Немцов довел Кара-Мурзу до реанимации
14:29
Как Путин назначил госсекретаря США
14:26
У россиян растет доверие к властям
14:09
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
14:09
Квартиру знаменитого маньяка продают за 500 тысяч
13:58
Лазарев показал татуировку в честь сына
13:58
Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве
13:53
Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети
13:48
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
13:43
Лолита поразила своим видом в Кремле
13:29
Гонщица Багдасарян пожаловалась на провокации
13:23
Европа взвинтила цены на роуминг для "Мегафона"
13:16
Екатерина Гусева нежничает с другим мужчиной
13:16
На северо-востоке Москвы убили пенсионерку
13:00
Виновником жуткой аварии на юге Москвы оказался гражданин Киргизии
12:50
Чурикова показала грудь на дне рождения Лещенко
12:41
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
12:35
Подросток в форме МВД 1,5 года выдавал себя за полицейского
12:30
Уроженцы Кавказа жестоко избили эвакуаторщика в Москве
12:25
В Москве школьник пожаловался на учительницу-совратительницу
12:20
Белоруссия готова разорвать союз с Россией
12:20
Кара-Мурзу увезли в реанимацию в Москве
12:14
Дима Билан сделал признание об Алсу
12:12
На борту самолета в Лондон объявлена тревога
12:03
Последние часы жизни жены Зельдина
12:00
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
11:54
Москвичей предупредили о гололедице
11:36
Педагога школы для девочек уволили из-за съемок в порно
11:34
Москвич ударил ножом беременную подругу во время пьянки
11:29
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
11:24
В коллекторе на востоке Москвы нашли женские останки
11:21
Российский ученый раскрыл тайну происхождения молнии
11:17
Почему соцсети хуже алкоголя
11:12
Чего боятся жители Москвы
11:11
Шейк с округлившимся животом показывает одежду
11:07
Одинокая жизнь главной стервы Голливуда
11:03
От злых мужей женщины рожают мальчиков
11:00
Женщина погибла на рельсах в московском метро
10:51
Премьер Австралии довел Трампа до бешенства
10:50
Поветкина могли подставить американцы
10:45
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
10:42
Российского хоккеиста подозревают в краже кошелька
10:39
Певица Нюша откровенно о романе с советником президента
10:29
В Москве у мужчины отобрали сумку с 1,5 млн рублей
10:22
Меркель заработала на беженцах 5 тысяч евро
10:18
Кудрин смягчает кару за экономические преступления
10:04
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
09:57
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
09:41
Германия приплатит беженцам за возврат на родину
09:33
Доллару и рублю определили границы курса
09:13
Угроза Трампа "плохим парням" из Мексики вызвала скандал
08:55
Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
Певица Нюша откровенно о романе с советником президента
Блоги

Последняя комбинация Обамы

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press\David Bro
Федор Козлов

Федор Козлов блогер

 Управляющий партнер чикагской Law Office of Fedor Kozlov & Associates
Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа отмечено не только попытками Барака Обамы усложнить ему жизнь путем подписания скандальных указов в последние часы своего президентства и уличными беспорядками сторонников Хиллари Клинтон в крупных городах, но и достаточно необычными политическими комбинациями. Так, республиканцы и демократы очень быстро выступили с инициативой, способной ограничить свободу действий нового американского лидера.
прочитано 987 раз

Было изначально понятно, что ни Демократическая, ни Республиканская партии не являются каким-то монолитом. Внутри них существуют свои фракции, свои течения. Тем неожиданнее стало решение обеих политических сил, которое и стало последней комбинацией Обамы.

Так, глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил о намерении провести через палату законопроект, который не позволит недавно избранному президенту Трампу отменить антироссийские санкции без одобрения парламента. Трамп ранее уже заявлял, что при определенных уступках со стороны Кремля в вопросах сокращения ядерного вооружения США могут пойти на сделку с Москвой. Здесь Шумер единодушен с сенатором Маккейном, пожалуй, самым рьяным критиком России в американской политике.

Особенно любопытным является тот факт, что оба выступивших солидарно сенатора, принадлежащих к противоположным политическим лагерям, нашли союзника своим взглядам в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В своем недавнем интервью он заявил, что не может быть и речи о том, чтобы залогом снятия экономических санкций с России явилось бы подписание определенного рамочного документа, касающегося сокращения ядерных вооружений. Показав тем самым, что для России вопрос экономических санкций не может быть поставлен на одну доску с основополагающими вопросами безопасности. И это действительно так.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\Michael Reynolds

Вопрос антироссийских санкций с каждым днем все больше и больше теряет свою актуальность. Сейчас уже никто на Западе не поднимает вопрос продовольственных санкций. Он окончательно закрыт. Крупные агропроизводители и экспортеры продовольственных товаров из ЕС, которые в свое время имели значительную нишу на российском продовольственном рынке, предпринимают попытки надавить через свои правительства на Брюссель, чтобы снова выйти на рынок России.

Но вряд ли это будет иметь какой-то эффект не только потому, что они попали под действие зеркальных российских контр-санкций, а в значительной степени из-за того, что российские производители эффективно закрыли данную нишу рынка и активно лоббируют в правительстве России продление ответных продовольственных контр-мер. Это же касается и многих других отраслей промышленности.

По сути, единственными чувствительными пунктами экономических санкций для России на сегодняшней день являются два момента: ограничение доступа к “длинным деньгам” под низкие проценты, по сути – к инвестициям. Второй момент – отсутствие доступа к высоким технологиям.

В решении первой задачи определенные надежды возлагались на Китай, но, надо признать, договориться с китайцами на выгодных условиях у России не получилось. Тем не менее определенные подвижки в этом вопросе есть. Примером чему является недавняя приватизация 19,5% пакета "Роснефти" на сумму 10,5 миллиарда евро, где покупателем выступил суверенный катарский инвестиционный фонд и швейцарский нефтяной трейдер Glencore.

Что же касается вопроса ограничения доступа к высоким технологиям, то это "обоюдоострый меч". Здесь прослеживается не только зависимость России от Запада, но и наоборот. В качестве примера можно привести тот факт, что при введении секторальных санкций в отношении крупных предприятий российской оборонной промышленности, из них был выведено предприятие "НПО Энергомаш", производящее ракетные двигатели РД-180, без которых невозможно продолжение американской космической программы.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Поэтому тема санкций очень быстро обесценивается и Трамп, впрочем, как и многие лидеры ЕС, хотел бы взамен снятия антироссийских санкций получить от России что-то по-настоящему осязаемое, как тот же проект сокращения ядерных вооружений. Возможно, опасения сенаторов связаны не столько с какими-то конкретными причинами, имеющимися у Трампа и его команды, чтобы наладить отношения с Путиным, сколько с тем ощущением, которое вызывают в Соединенных Штатах и России общие черты их имиджа.

Оба лидера производят впечатление сильных, волевых мужчин, способных принимать самостоятельные решения. И как-то само собой кажется, что они смогут договориться.

Почему вдруг республиканцы и демократы так легко нашли общий язык? И Шумер, и Маккейн твердят, что санкции отменять нельзя, геополитические противники США и сама Россия воспримут это как слабость. Американская пресса, разведчики, ястребы из сената много говорят об инициированном Путиным вмешательстве в президентскую предвыборную гонку через электронные сети с целью помочь Трампу победить Клинтон.

Хотя все комментаторы выглядят и говорят очень авторитетно, сама возможность успешного вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику США покажется абсурдной любому квалифицированному специалисту. Получается, что российская ФСБ оставила далеко позади могущественный советский КГБ.

Неужели Дональд Трамп в таком важном вопросе международной политики, как санкции против России, который к тому же особенно важен и для популярности президента внутри страны, пойдет на какие-то уступки из-за личных симпатий к Владимиру Путину или потому что "разглядел в его глазах душу", как это уже у нас случалось? Решится ли Трамп в самом начале своего первого президентского срока, не обращая внимание на мнение своих соратников по партии и сенаторов-демократов, отменить санкции? Скорее нет. И ограничивать его специальным законом не обязательно.

2 февраля 2017, 13:40

комментарии

Политика

Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
Путин раскусил алчный Киев
Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Анисина спасает детей от Джигурды
Гуф о романе с Кети Топурией
Кто пришил Боне новые ягодицы

Проишествия

В Москве собаки растерзали вдову известного актера
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
Последние часы жизни жены Зельдина
Шоу-бизнес

Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы

Певице может быть необходима операция
Шоу-бизнес

Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети

Актриса была облачена отнюдь не в белом платье
Шоу-бизнес

Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой

Супруг солистки группы "Фабрика" устроил настоящую провокацию
Общество

Кара-Мурза находится в критическом состоянии

Врачи в реанимации борются за жизнь политика

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле
Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Спорт

Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru