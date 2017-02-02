Последняя комбинация Обамы

Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа отмечено не только попытками Барака Обамы усложнить ему жизнь путем подписания скандальных указов в последние часы своего президентства и уличными беспорядками сторонников Хиллари Клинтон в крупных городах, но и достаточно необычными политическими комбинациями. Так, республиканцы и демократы очень быстро выступили с инициативой, способной ограничить свободу действий нового американского лидера.

Было изначально понятно, что ни Демократическая, ни Республиканская партии не являются каким-то монолитом. Внутри них существуют свои фракции, свои течения. Тем неожиданнее стало решение обеих политических сил, которое и стало последней комбинацией Обамы.

Так, глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил о намерении провести через палату законопроект, который не позволит недавно избранному президенту Трампу отменить антироссийские санкции без одобрения парламента. Трамп ранее уже заявлял, что при определенных уступках со стороны Кремля в вопросах сокращения ядерного вооружения США могут пойти на сделку с Москвой. Здесь Шумер единодушен с сенатором Маккейном, пожалуй, самым рьяным критиком России в американской политике.

Особенно любопытным является тот факт, что оба выступивших солидарно сенатора, принадлежащих к противоположным политическим лагерям, нашли союзника своим взглядам в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В своем недавнем интервью он заявил, что не может быть и речи о том, чтобы залогом снятия экономических санкций с России явилось бы подписание определенного рамочного документа, касающегося сокращения ядерных вооружений. Показав тем самым, что для России вопрос экономических санкций не может быть поставлен на одну доску с основополагающими вопросами безопасности. И это действительно так.

Вопрос антироссийских санкций с каждым днем все больше и больше теряет свою актуальность. Сейчас уже никто на Западе не поднимает вопрос продовольственных санкций. Он окончательно закрыт. Крупные агропроизводители и экспортеры продовольственных товаров из ЕС, которые в свое время имели значительную нишу на российском продовольственном рынке, предпринимают попытки надавить через свои правительства на Брюссель, чтобы снова выйти на рынок России.

Но вряд ли это будет иметь какой-то эффект не только потому, что они попали под действие зеркальных российских контр-санкций, а в значительной степени из-за того, что российские производители эффективно закрыли данную нишу рынка и активно лоббируют в правительстве России продление ответных продовольственных контр-мер. Это же касается и многих других отраслей промышленности.

По сути, единственными чувствительными пунктами экономических санкций для России на сегодняшней день являются два момента: ограничение доступа к “длинным деньгам” под низкие проценты, по сути – к инвестициям. Второй момент – отсутствие доступа к высоким технологиям.

В решении первой задачи определенные надежды возлагались на Китай, но, надо признать, договориться с китайцами на выгодных условиях у России не получилось. Тем не менее определенные подвижки в этом вопросе есть. Примером чему является недавняя приватизация 19,5% пакета "Роснефти" на сумму 10,5 миллиарда евро, где покупателем выступил суверенный катарский инвестиционный фонд и швейцарский нефтяной трейдер Glencore.

Что же касается вопроса ограничения доступа к высоким технологиям, то это "обоюдоострый меч". Здесь прослеживается не только зависимость России от Запада, но и наоборот. В качестве примера можно привести тот факт, что при введении секторальных санкций в отношении крупных предприятий российской оборонной промышленности, из них был выведено предприятие "НПО Энергомаш", производящее ракетные двигатели РД-180, без которых невозможно продолжение американской космической программы.

Поэтому тема санкций очень быстро обесценивается и Трамп, впрочем, как и многие лидеры ЕС, хотел бы взамен снятия антироссийских санкций получить от России что-то по-настоящему осязаемое, как тот же проект сокращения ядерных вооружений. Возможно, опасения сенаторов связаны не столько с какими-то конкретными причинами, имеющимися у Трампа и его команды, чтобы наладить отношения с Путиным, сколько с тем ощущением, которое вызывают в Соединенных Штатах и России общие черты их имиджа.

Оба лидера производят впечатление сильных, волевых мужчин, способных принимать самостоятельные решения. И как-то само собой кажется, что они смогут договориться.

Почему вдруг республиканцы и демократы так легко нашли общий язык? И Шумер, и Маккейн твердят, что санкции отменять нельзя, геополитические противники США и сама Россия воспримут это как слабость. Американская пресса, разведчики, ястребы из сената много говорят об инициированном Путиным вмешательстве в президентскую предвыборную гонку через электронные сети с целью помочь Трампу победить Клинтон.

Хотя все комментаторы выглядят и говорят очень авторитетно, сама возможность успешного вмешательства иностранных государств во внутреннюю политику США покажется абсурдной любому квалифицированному специалисту. Получается, что российская ФСБ оставила далеко позади могущественный советский КГБ.

Неужели Дональд Трамп в таком важном вопросе международной политики, как санкции против России, который к тому же особенно важен и для популярности президента внутри страны, пойдет на какие-то уступки из-за личных симпатий к Владимиру Путину или потому что "разглядел в его глазах душу", как это уже у нас случалось? Решится ли Трамп в самом начале своего первого президентского срока, не обращая внимание на мнение своих соратников по партии и сенаторов-демократов, отменить санкции? Скорее нет. И ограничивать его специальным законом не обязательно.