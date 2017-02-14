Как защитить свои права в суде

Ни один судебный процесс не обходится без бумажной волокиты, связанной в том числе с необходимостью направления извещений лицам, участвующим в деле или содействующим правосудию. Этот, казалось бы, незамысловатый процесс отнимает кучу времени у сторон разбирательства, а иногда даже приводит к отмене вынесенных судебных актов.

Стороны должны обладать информацией о предстоящем судебном заседании – это обязательное требование процессуального законодательства. Однако обязанность по передаче данной информации участникам процесса возложена на суды. Насколько добросовестно работники аппарата выполняют свои обязанности?

Если сравнивать работу арбитражных судов и судов общей юрисдикции, безусловно, проблем с направлением уведомлений больше у последних. Случается, что сотрудники аппарата просто-напросто направляют извещения несвоевременно. Отсюда – рассмотрение дел в отсутствии ответчика (заочное вынесение решения), за чем следует нелегкий путь оспаривания судебных актов.

Свои сложности в процедуру отправления и доставки судебных извещений привносит почтовая связь, оперативность работы которой неоднократно становится предметом шуток. Однако судебный процесс далеко не развлекательное мероприятие, и от скорости получения сведений о предстоящем судебном заседании зависит характер итогового решения.

Участникам арбитражного процесса немного проще: они сперва получают определение суда о принятии искового заявления к производству, а после уже самостоятельно отслеживают ход дела. Если же лицо выступает ответчиком в суде общей юрисдикции, он может обнаружить повестку прямо в день заседания. Такой подход, безусловно, недопустим. Об этом сообщил и Верховный суд РФ, которому пришлось рассмотреть спор о надлежащем уведомлении ответчика о месте и времени судебного заседания. Доставка извещения совпала с днем заседания, и несмотря на то, что ответчика не оказалось по указанному адресу, мировой судья решил, что он извещен надлежащим образом. Интересно, что вышестоящие инстанции согласились с постановлением, и только Верховным судом акты были отменены. Несвоевременно направленное и поступившее в адрес лица в день проведения заседания извещение нельзя назвать надлежащим, оно лишает его возможности подготовиться к проведению заседания – такова позиция судьи ВС РФ (Постановление ВС РФ от 16.12.2016 № 41-АД16-19).

Что нужно знать ответчикам в свете всего вышесказанного? Чтобы в полной мере защитить свои права необходимо понимать, когда извещение лица, участвующего в деле, признается надлежащим.

В АПК РФ данному вопросу посвящена ст. 123. В ней сказано, что надлежащим образом уведомлен тот участник арбитражного процесса, который:

получил судебное извещение лично под расписку на подлежащем возврату в арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и времени вручения, а также источника информации. Допускается вручение через совершеннолетнее лицо, проживающее совместно с уведомляемым гражданином. При этом действуют аналогичные правила о расписке.

отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

несмотря на почтовое извещение, не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;

отсутствовал по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.

Также надлежащим уведомлением признается вручение извещения представителю или уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица.

В гражданском процессе общей юрисдикции правило аналогично – повестка вручается лично под расписку. При этом отдельно указано, что извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы имелся достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд. Ненадлежащее уведомление является веским аргументом в пользу отмены вынесенного нижестоящей инстанцией судебного акта. Об этом следует помнить, если судебное разбирательство внезапно прошло без вас.