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5 самых вредных повседневных привычек

Фото: GLOBAL LOOK press/Toronto Star
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
Достижению цели зачастую мешают не только внешние факторы. Для успешного ведения бизнеса необходимо, прежде всего, побороть своих "внутренних демонов".
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Каждый из нас "грешит" определенными вредными привычками, которые саботируют продуктивность и мешают достигать намеченных целей. На пути формирования привычки, как правило, стоят так называемые триггеры – обстоятельства, которые могут повлиять на ход мыслей и поведение человека. Известный бизнес-эксперт Маршалл Голдсмит считает, что главный секрет успеха заключается в том, чтобы научиться им противостоять.

Как формируется привычка

В своей книге "Триггеры" Голдсмит объясняет, что "петля привычки" состоит из стимула (триггера), нашей обычной реакции на него (модели поведения) и вознаграждения (результата поведения). Триггером, к примеру, может быть тяжелый стрессовый рабочий день, реакцией – "посиделки" в уютной кондитерской с божественными ароматами, а результатом – временное ощущение спокойствия и лишние килограммы. В такой схеме человек не только попусту тратит свое время на поедание пончиков в одиночестве, но и накапливает лишние калории, с которыми потом приходиться бороться.

Таким образом, главный секрет борьбы с вредными привычками сводится к тому, чтобы научиться вовремя их замечать, выбирать другую реакцию на триггеры и менять модель поведения. Стоит подумать, как еще можно снять стресс в конце рабочего дня, как почувствовать себя комфортнее без вредных сладостей. Кому-то удовольствие и отдых принесет любимая музыка, книга или фильм, а кому-то станет легче от вечерней пробежки или общения с близкими людьми.

Рассмотрим основные вредные привычки, борьба с которыми усовершенствует нас личность, позволит работать продуктивнее и быстрее достигать целей.

#1. Сон с гаджетами

Фото: GLOBAL LOOK press/ Jaap Arriens

Начнем с самого простого – заботы о себе. Согласно данным большинства ученых, LED-экраны мобильных устройств источают так называемый "голубой свет", который негативно влияет на выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна. Исследования также показывают, что люди, имеющие низкий уровень мелатонина, более склонны к депрессии, не говоря уже об ухудшении зрения и общего состояния здоровья.

Отложите все гаджеты подальше от кровати и наслаждайтесь спокойным и глубоким ночным отдыхом.

#2. Утренняя лень

Следующая вредная привычка – желание утром переставить будильник и поспать еще немного. На самом деле подобный выбор – вреден, считает поведенческий психолог Дэн Ариэли. Проснувшись в первый раз, организм "включается", а желание отложить подъем на 5–10 минут нарушает работу эндокринной системы, которая вырабатывает необходимые для пробуждения гормоны, и затормаживает процесс, не позволяя телу расслабиться и получить необходимую дозу отдыха.

Планируйте свой день с вечера. Подходите ко времени утреннего пробуждения вдумчиво: учитывая необходимость организма в отдыхе и собственные планы на последующие сутки.

#3. "Сидячий" режим

Фото: GLOBAL LOOK press

Проводя весь день сидя в офисе, человек не только перенагружает позвоночник и организм в целом, но и "тормозит" мыслительные процессы, а значит – препятствует успешному выполнению поставленных целей. Так, к примеру, бизнес-консультант и автор ру­ко­вод­ства по при­ня­тию де­ло­вых ре­ше­ний Нилофер Мерчант рекомендует отказаться от кофе и конференц-залов с искусственным освещением. "Вы уди­ви­тесь, как хо­ро­шо све­жий воз­дух сти­му­ли­ру­ет по­яв­ле­ние све­жих идей! Вы смо­же­те взгля­нуть на все с новой сто­ро­ны", – считает она.

Попробуйте хоть раз спланировать деловую встречу в формате прогулки или просто выбирайте место для переговоров на свежем воздухе. Это может принести абсолютно неожиданные результаты.

#4. Импульсивный интернет-серфинг

В современном мире интернет доступен уже практически везде и всегда. Легко отвлечься от текущих задач и "зависнуть" в Сети, когда в голове, к примеру, внезапно возник вопрос, и вы срочно ищете ответ. Такой подход к интернету крадет драгоценное время. Так же просто стать и "рабом" социальных сетей, и электронной почты.

Научитесь ограничивать и выделять себе специальное время на использование Сети. Если в течение дня в голове возникает вопрос, ответ на который вы хотели бы поискать в интернете, сделайте соответствующую запись в ежедневнике и наслаждайтесь поиском ответов тогда, когда закончите работу.

#5. Перфекционизм

Очень часто причиной неудач в бизнесе становится перфекционизм руководителя. Боязнь того, что хорошо работу сделать не получиться, блокирует адекватную работу всего организма. Философ и писатель Ален де Бот­тон говорит: "Ра­бо­та на­чи­на­ет­ся тогда, когда страх ни­че­го не сде­лать пре­воз­мо­га­ет страх сде­лать это плохо. А это может про­изой­ти не сразу".

Единственный способ увеличить свою продуктивность – действовать активно и целеустремленно, не боясь потерпеть неудачу или сделать ошибку.

Как видим, простые на первый взгляд привычки существенно влияют на личность и могут мешать развитию бизнеса и достижению поставленных целей. Следите за собой, любите и уважайте себя и окружающих. Не бойтесь совершать ошибки, и вы обязательно достигнете успеха!

2 октября 2017, 20:33

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