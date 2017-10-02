5 самых вредных повседневных привычек

Достижению цели зачастую мешают не только внешние факторы. Для успешного ведения бизнеса необходимо, прежде всего, побороть своих "внутренних демонов".

Каждый из нас "грешит" определенными вредными привычками, которые саботируют продуктивность и мешают достигать намеченных целей. На пути формирования привычки, как правило, стоят так называемые триггеры – обстоятельства, которые могут повлиять на ход мыслей и поведение человека. Известный бизнес-эксперт Маршалл Голдсмит считает, что главный секрет успеха заключается в том, чтобы научиться им противостоять.

Как формируется привычка

В своей книге "Триггеры" Голдсмит объясняет, что "петля привычки" состоит из стимула (триггера), нашей обычной реакции на него (модели поведения) и вознаграждения (результата поведения). Триггером, к примеру, может быть тяжелый стрессовый рабочий день, реакцией – "посиделки" в уютной кондитерской с божественными ароматами, а результатом – временное ощущение спокойствия и лишние килограммы. В такой схеме человек не только попусту тратит свое время на поедание пончиков в одиночестве, но и накапливает лишние калории, с которыми потом приходиться бороться.

Таким образом, главный секрет борьбы с вредными привычками сводится к тому, чтобы научиться вовремя их замечать, выбирать другую реакцию на триггеры и менять модель поведения. Стоит подумать, как еще можно снять стресс в конце рабочего дня, как почувствовать себя комфортнее без вредных сладостей. Кому-то удовольствие и отдых принесет любимая музыка, книга или фильм, а кому-то станет легче от вечерней пробежки или общения с близкими людьми.

Рассмотрим основные вредные привычки, борьба с которыми усовершенствует нас личность, позволит работать продуктивнее и быстрее достигать целей.

#1. Сон с гаджетами





Начнем с самого простого – заботы о себе. Согласно данным большинства ученых, LED-экраны мобильных устройств источают так называемый "голубой свет", который негативно влияет на выработку мелатонина – гормона, регулирующего цикл сна. Исследования также показывают, что люди, имеющие низкий уровень мелатонина, более склонны к депрессии, не говоря уже об ухудшении зрения и общего состояния здоровья.

Отложите все гаджеты подальше от кровати и наслаждайтесь спокойным и глубоким ночным отдыхом.

#2. Утренняя лень

Следующая вредная привычка – желание утром переставить будильник и поспать еще немного. На самом деле подобный выбор – вреден, считает поведенческий психолог Дэн Ариэли. Проснувшись в первый раз, организм "включается", а желание отложить подъем на 5–10 минут нарушает работу эндокринной системы, которая вырабатывает необходимые для пробуждения гормоны, и затормаживает процесс, не позволяя телу расслабиться и получить необходимую дозу отдыха.

Планируйте свой день с вечера. Подходите ко времени утреннего пробуждения вдумчиво: учитывая необходимость организма в отдыхе и собственные планы на последующие сутки.

#3. "Сидячий" режим





Проводя весь день сидя в офисе, человек не только перенагружает позвоночник и организм в целом, но и "тормозит" мыслительные процессы, а значит – препятствует успешному выполнению поставленных целей. Так, к примеру, бизнес-консультант и автор ру­ко­вод­ства по при­ня­тию де­ло­вых ре­ше­ний Нилофер Мерчант рекомендует отказаться от кофе и конференц-залов с искусственным освещением. "Вы уди­ви­тесь, как хо­ро­шо све­жий воз­дух сти­му­ли­ру­ет по­яв­ле­ние све­жих идей! Вы смо­же­те взгля­нуть на все с новой сто­ро­ны", – считает она.

Попробуйте хоть раз спланировать деловую встречу в формате прогулки или просто выбирайте место для переговоров на свежем воздухе. Это может принести абсолютно неожиданные результаты.

#4. Импульсивный интернет-серфинг



В современном мире интернет доступен уже практически везде и всегда. Легко отвлечься от текущих задач и "зависнуть" в Сети, когда в голове, к примеру, внезапно возник вопрос, и вы срочно ищете ответ. Такой подход к интернету крадет драгоценное время. Так же просто стать и "рабом" социальных сетей, и электронной почты.

Научитесь ограничивать и выделять себе специальное время на использование Сети. Если в течение дня в голове возникает вопрос, ответ на который вы хотели бы поискать в интернете, сделайте соответствующую запись в ежедневнике и наслаждайтесь поиском ответов тогда, когда закончите работу.

#5. Перфекционизм

Очень часто причиной неудач в бизнесе становится перфекционизм руководителя. Боязнь того, что хорошо работу сделать не получиться, блокирует адекватную работу всего организма. Философ и писатель Ален де Бот­тон говорит: "Ра­бо­та на­чи­на­ет­ся тогда, когда страх ни­че­го не сде­лать пре­воз­мо­га­ет страх сде­лать это плохо. А это может про­изой­ти не сразу".

Единственный способ увеличить свою продуктивность – действовать активно и целеустремленно, не боясь потерпеть неудачу или сделать ошибку.

Как видим, простые на первый взгляд привычки существенно влияют на личность и могут мешать развитию бизнеса и достижению поставленных целей. Следите за собой, любите и уважайте себя и окружающих. Не бойтесь совершать ошибки, и вы обязательно достигнете успеха!