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Какие опасности ждать от 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press
Арина Евдокимова

Арина Евдокимова блогер

 Известная ясновидящая, астролог, нумеролог, финалист первого сезона ТВ-проекта "Битва экстрасенсов"
Наступил 2017 год – время борьбы за восстановление утраченных ценностей. Провожая високосный 2016-й, который был очень тяжелым, многие задумывались, чего же ждать от следующего года.
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Девиз нового жизненного цикла: у меня все есть, я сделал запасы. Петух, который станет хозяином года с 28 января 2017 года, заставит всех быть более экономными, осмотрительными и расчетливыми. Год будет сопутствовать тем, кто умеет рассчитывать и реально смотреть на происходящие события. 

По астрологическим аспектам наступивший год нельзя назвать простым. С 19 декабря 2016 года начался период ретроградного Меркурия, который продлится до 8 января 2017 года, а это значит, что придется возвращаться уже, казалось бы, к законченным делам и прожитым ситуациям. В этом есть великие преимущества, так как в этот период есть шанс что-то исправить и переосмыслить. Причем, заметьте, период ретроградного Меркурия – возможность завершения, попытки прощения и выяснения отношений, приходится на период от католического Рождества Христова (25 декабря) до православного (7 января). А это значит, что после праздника есть возможность все начать с чистого листа.

Многие в этом году приобретут славу, богатство, но с такой же легкостью ее потеряют. Поэтому, не стоит рассказывать раньше времени о победах и достижениях, чтобы "Петух не клюнул " и не отнял полученное. Еще 2017 год – благоприятный период для рождения детей. Очень многие бесплодные семьи получать такую благодать, как рождение малыша.

Фото: GLOBAL LOOK press

Поскольку Петух агрессивен и все делает наскоками, то и 2017 год – это год развязывания военных конфликтов, но, к счастью, с быстрым разрешением.

Для России 2017 год будет самым беспокойным из всего цикла 2005-2017 годов. Многие заметили, что уже начиная с ноября время стало тяжелой ношей. Этот период продлится до марта 2017 года. С момента весеннего равноденствия в права вступает покровитель года – Солнце. Это немного облегчит ситуацию, ведь до этого годом правил Марс. Солнце – это тепло, радостные эмоции, любовь, попытки правительственных реформ, выявление и обнажение всего, что казалось скрытым. С одной стороны, много Солнца приведет нас в восторг, но с другой – не удастся избежать извержения вулканов, пожаров, катастроф.

В карте гипотетической России видно, что даже когда Черная Луна (планета негативной кармы) перейдет в знак Стрельца, это не решит экономические проблемы страны. Видны конфронтация с другими странами, очередные запреты и, наконец, принятие нашим правительством решения, которое вынужденно повлечет в мае ряд сложностей. Однако начнет выправляться внутренняя политика за счет неприятностей во внешней.

США и многие страны Европы накроет вторая волна кризиса, что для России будет экономически выгодно, но небезопасно. С середины года акцент сместится в сторону международной политики, внимание будет приковано к отношениям России с ведущими мировыми странами, особенно с Китаем, Индией и странами Востока.

Центр тяжести падает на страны Европы и США. Именно эта часть мира психологически не готова заново переживать кризис и все экономические изменения, в отличие от приспособленной к трудностям России.   

Фото: GLOBAL LOOK press\Stefan Klein

Нас ждет самый неспокойный август за последние годы. Не исключено, что могут возникнуть попытки смены власти. Но, безусловным является то, что правительство страны это предполагает и ко многим неприятным событиям приготовилось.

Год стихии – Огонь, поэтому это год амбиций, желания борьбы и власти. В Россию начнут притекать деньги. В связи с нестабильным состоянием в Европе, многие начнут инвестировать финансы в Россию, но при этом не стоит обольщаться, что сразу начнутся радостные перемены, ведь это еще сильнее обострит борьбу за власть и влияние. Усилятся межрелигиозные конфликты, возникнут нападки на христиан и даже вскроются какие-то тайные материалы якобы свидетельствующие о порочности РПЦ. Причем, многие "факты" окажутся вымыслом.

Но изменения произойдут не только в России. Изменится и мировой порядок. Уже начиная с марта 2017 года и до февраля 2018 года мы станем свидетелями борьбы за власть, ресурсы и жизнь. От того, кто будет править самой Россией, мало что изменится. Народ будут волновать природные катаклизмы и события в мире в целом. Только к концу года, уставшая Россия поймет, что измененное мышление и духовность спасли и защитили ее от многих бед. Декабрь 2017 года – февраль 2018 года станет переломным моментом в возрождении России.

В целом, 2017 год принесет много сюрпризов – неожиданных неприятных, но ведущих к хорошим изменениям. Год пройдет через преодоления к возрождению, через тернии к звездам. А вот те, кто сегодня на высоте и многое решают, могут оказаться в опале.

Главное в наступившем 2017 году заботиться о распределении собственных ресурсов, сохранять здоровье и делать добро. 

1 января 2017, 14:33

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