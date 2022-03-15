Смертельное ДТП в Сибири: Погибло три человека

Транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 15 марта в столице Сибири. По предварительным данным, ДТП возникло из-за того, что минивэн влетел в грузовик. Удар оказался настолько сильным, что легковушку полностью раздавило, пишет Царьград.
Несколько человек госпитализировано в результате ранений и травм. Также есть жертвы. В аварии погибло три человека — женщина пенсионного возраста и двое мужчин 1968 и 1988 г.р. Об этом сообщает сайт VSE42.RU.
Сейчас эксперты оценивают произошедшее ДТП, устанавливают обстоятельства на месте аварии. Следователи и инспекторы выясняют подробности.