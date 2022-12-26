На МКАД в ДТП с участием самосвала погибли 2 человека

На 82-м километре МКАД произошла авария. Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и самосвал.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.
На 82-м километре МКАД произошла авария. Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и самосвал.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.
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