Шокирующие кадры ДТП с участием более 50 машин в Москве: видео

Поздно вечером 30 октября на Рябиновой улице в Москве произошло несколько жутких автомобильных аварий. О случившихся ДТП оперативно распространил информацию сайт RT.
По данным телеканала "360", возле торгового центра столкнулись 54 машины, в том числе грузовик, мотоцикл и заказной автобус. Причиной массовой катастрофы предварительно называют погодные условия, к тому же инцидент произошел в темное время суток.
Пятый канал получил информацию о пяти пострадавших. Шокирующие кадры видео с места ДТП уже появились в Сети.