Два грузовика столкнулись на трассе под Новосибирском

Смертельная авария на трассе Р-254 "Иртыш" произошла 20 октября. Как пишет VSE42.RU, о ДТП в Новосибирской области стало известно в 6:44 утра по местному времени. Столкнулись два грузовика, также известно о количестве погибших людей — их тоже двое.
Водитель одной из машин выжил, спасатели вызволили пострадавшего из кабины и передали в карету скорой помощи. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первое время на участке ДТП организовали объезд. После окончания работ трассу открыли для передвижения.