В Сочи в тоннеле столкнулись 5 машин

Сообщение о серьезном ДТП было зафиксировано в Сочи. Стало известно, что столкнулись пять машин.
В результате случившегося пострадали шесть человек, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
Сообщение о серьезном ДТП было зафиксировано в Сочи. Стало известно, что столкнулись пять машин.
В результате случившегося пострадали шесть человек, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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