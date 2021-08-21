Володин напомнил об отмене обязательного техосмотра для покупки ОСАГО

В воскресенье, 22 августа, вступает в силу закон, отменяющий необходимость предоставления диагностической карты при оформлении страхового полиса. Но это не означает, что техосмотр не нужно проходить вовсе, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

