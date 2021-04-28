На пешеходном переходе в Москве машина сбила ребенка

На пешеходном переходе возле дома №16 на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы машина сбила ребенка, передает "Радио 1". Не место оперативно прибыли экстренные службы. Сообщается, что движению транспорта ДТП не помешало.
На пешеходном переходе возле дома №16 на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы машина сбила ребенка, передает "Радио 1". Не место оперативно прибыли экстренные службы. Сообщается, что движению транспорта ДТП не помешало.
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