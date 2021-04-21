Пострадал ребенок: в Тюмени столкнулись три машины

На третьем километре Салаирского тракта в Тюмени столкнулись сразу три машины Kia Ceed, Daewoo Nexia и Kia Rio, передает телеканал "360". В последнем автомобиле пострадали три человека – водитель, взрослая пассажирка и 12-летний ребенок. Сообщается, что причиной массового ДТП стало несоблюдение дистанции одной из иномарок.
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