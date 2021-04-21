Массовая авария заблокировала улицу в Кемерове

Днем 21 апреля на Притомском проспекте в Кемерове столкнулись сразу четыре автомобиля, передает сайт VSE42.RU. Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливают дорожные полицейские, прибывшие на место. Очевидцы жалуются на серьезную проблему с движением по направлению в центр города.
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