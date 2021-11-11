В Солнечногорске таксист врезался в жилой дом

Серьезный инцидент произошел в подмосковном Солнечногорске. Уточняется, что водитель такси на скорости въехал в жилой дом.
О случившемся сообщили местные жители. В результате ДТП никто не пострадал, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Серьезный инцидент произошел в подмосковном Солнечногорске. Уточняется, что водитель такси на скорости въехал в жилой дом.
О случившемся сообщили местные жители. В результате ДТП никто не пострадал, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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