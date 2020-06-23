В тоннеле в Москве загорелась машина

В тоннеле на Новой Риге при въезде в Москву загорелась машина Nissan Qashqai, передает Life.ru. В результате в районе ЧП образовалась масштабная пробка. Движение транспорта по дороге в сторону центра города пришлось на время перекрыть. На место прибыли экстренные службы, которым оперативно удалось полностью потушить автомобиль. В результате произошедшего никто не пострадал. Место пожара попало на видео.
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