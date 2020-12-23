Jeep Grand Cherokee Limited: актуальность на десятилетие

Jeep GC – среднеразмерный внедорожник, находящийся в производстве с 1992 года. Сменив четыре поколения, Jeep Grand Cherokee удостоен звания самого безопасного внедорожника Америки по версии MSN Autos. Уровень отделки, поведение на заснеженной дороге и эффективность зимнего пакета – вот те качества, которые мы оценим в этом обзоре. Поехали!



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Несмотря на то, что дизайн этого автомобиля был представлен в 2010 году, актуальность экстерьера до сих пор сомнений не вызывает. Биксеноновые фары со светодиодными огнями дневного света, лаконичная решетка радиатора и рельефный капот. Добавляем к этому агрессивный силуэт и 18-дюймовые легкосплавные диски, и вот вам картина автомобиля близкого к идеалу.

Корма могла быть чуть современнее, но зато посмотрите какой невероятный цвет!

КАК ВНУТРИ:

Салон Jeep Grand Cherokee вполне симпатичный. Из предметов роскоши здесь перфорированная кожа Nappa, замшевая отделка потолка и деревянные элементы. Из предметов необходимости пасмурными зимними вечерами – двойной люк, претендующий на звание панорамной крыши.

Салон выглядит строго и серьезно. Всё по делу, практически без излишеств. Декоративный вставки только подчеркивают это настроение.

Посадка высокая, обзор отличный, полёт прекрасный. Хорошая обзорность – забота не только о водителе, но и об окружающих пешеходах. А вот о водителе позаботились при последней переработке автомобиля, когда рукоятка АКПП была заменена с электронной на механическую (не путать с ручной коробкой), чтобы исключить возможность оставление автомобиля со включенной передачей. В этом виде конструкция надежная и понятная.

Медиасистема выполнена симпатично, сенсорный экран 8,4” с крупными буквами и кнопками, чтобы уж точно не промахнуться. Но вот сам дисплей чуть-чуть подтормаживает, что не так хорошо. Второй момент, который ну просто дико выбешивал, когда на улице холодно, при включении двигателя автоматически включается подогрев руля и сидений. Даже если машина уже прогрета, и ты просто выходил в магазин. Отдельных кнопок для этого нет, чтобы пятую точку перестало адски припекать, нужно залезть глубоко в недра интерфейса бортового компьютера.

КАК ЕДЕТ:

Уместная при данной массе трехлитровая бензиновая “шестерка” вмещает табун из 238 лошадей, разгоняющий 2,2-тонный аппарат до ста километров в час за 9,8 секунды. “Много!”, скажете вы? Возможно. Но во внедорожнике главное не разгон, а проходимость. А проходимец у нас нашелся еще тот, скажу я вам.

Внедорожных ассистентов здесь целый букет. Здоровенный цветущий и благоухающий.

Система адаптации к дорожное поверхности – лишь вершина айсберга. Анализируя дорожные условия, ассистент поездки регулирует жесткость пневмоподвески и алгоритмы переключения передач так, чтобы сохранять максимальное сцепление колес и оптимальный крен в поворотах.

За счет пневмоподвески дорожный просвет можно увеличить до впечатляющих 287 мм, тем самым повысив проходимость. Отдельная возможность включить постоянный полный привод при пониженной передаче и блокируемый дифференциал задней оси – дополнительные приятности для любителей сползти с асфальта в поисках внедорожных приключений.

КАК ЗВУЧИТ:

Limited серия оборудована акустикой Harman Kardon. Это значит, что середина выражена ярко, а низы можно добавлять. Обычно. В ситуации с Grand Cherokee Limited всё ровным счетом наоборот. Середину не трогаем, а низы срезаем, чтобы повысить читаемость. Верхний спектр можно прибавить на одну единицу, не больше. Вот теперь идеально!

Кстати, если у вас есть возможность подключить телефон проводом к бортовой системе, сделайте это. Bluetooth не так хорошо передаёт сигнал, как провод, и качество от этого может сильно страдать. Apple CarPlay вам в помощь!

КАК ГИТАРА:

В огромный багажник Grand Cherokee поместилась не только гитара, но и фотограф Константин Родионов (все совпадения имен и фамилий случайны!), снявший этот кадр.