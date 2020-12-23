Новости Белоруссии Форум Дом-2: Новости Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
23 декабря
Лента новостей
12:52
Боярская взвыла из-за смертельного недуга: Непонятно, как они выживают
12:47
В Подольске преступники в маске ограбили ломбард на миллион
12:31
Jeep Grand Cherokee Limited: актуальность на десятилетие
12:27
"Брутальный": молодой избранник Пермяковой из "Интернов" произвел фурор
12:23
Заподозренная в беременности Варнава набросилась на соленый огурец
12:21
"Привыкла жить за его спиной": россияне возненавидели Зудину
12:16
Пушков перечислил три условия для улучшения отношений России с Западом
11:55
В Улан-Удэ на девушку и ребенка напала стая собак
11:51
Сценаристы "Склифосовского" Марии Куликовой: Мы статистов возьмем, а вы будете просто озвучивать!
11:48
Посетителям центра "Мои документы" помогут роботы Алекс и Даша
11:43
"Снова начал встречаться": Любовный треугольник Прилучного набирает обороты
11:39
Американский композитор обратился в полицию в Москве
11:37
Подольская превращается под вечер в "бесконечную сисю"
11:27
На улице в Москве нашли тело журналиста
11:12
В Коломне из запертой квартиры спасли парализованную женщину
11:06
"Очень болезненно!": Наташа Королева взвыла из-за циничного предательства друзей
11:03
В России за сутки выявили 27,2 тысячи заразившихся коронавирусом
11:00
Тарханову уговаривают развестись после откровений мужа о сексе
10:56
"Мы требуем отменить решение": Барановская объявила Аршавину войну за алименты
10:55
Гороскоп для Скорпионов на 2021 год
10:51
Умер академик РАН Николай Добрецов
10:51
"Андрюша спокойно спит по ночам?": вдова Этуша возмущена бесстыдством любовницы у Малахова
10:38
В центре переработки отходов под Москвой нашли труп младенца
10:29
Вид 73-летней Ротару рядом с сыном ошеломил народ
10:11
"Никогда не говорила, что это общее решение": Асмус уличила Харламова во лжи
10:05
В США пассажиры на ходу выпрыгнули из самолета
09:56
В Москве появилось бистро с искусственным интеллектом
09:47
"Это жесть": блондинка залезла пальцами в рот мокрой Тодоренко
09:37
"Не за тем бегаете": Бывший муж Гагариной пожаловался на излишнее внимание
09:15
"Не создал ничего": Лукашенко сравнили с политическим паразитом
09:02
"Этот позор не имеет отношения к моей жизни!": Цымбалюк-Романовская потопталась по сгнившему Джигарханяну
09:02
Во Франции застрелили трех полицейских
08:55
Подробности заражения Пахмутовой и Добронравова коронавирусом
08:43
"Что обо мне подумают пацаны?": похотливый гей попытался сделать Ефремова своей сладкой девочкой
08:33
В Сеть утекло личное фото Задорнова
07:45
Шьет костюм: Филиппа Киркорова поздравляют с грядущей свадьбой
06:41
"Дом-2" решили превратить в новое шоу
04:37
Женился? Засветивший кольцо сын Королевой и Тарзана привел в дом девушку
02:19
Женатый Стивен Сигал сбежал с любовницей в Дубай
00:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 декабря 2020 года
22:01
Политолог Неменский предупредил об обострении протестов в Белоруссии из-за ухудшения экономической ситуации
21:55
Предлагали 12 миллионов: Киркоров плюнул на новогодние корпоративы
21:30
В Красногорске задержали похитителя шин
21:16
В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке
21:01
В Москве женщина разбила дорогую иномарку соседки с помощью утюга
20:36
Акт о демократии в Белоруссии развяжет руки американскому президенту – журналист Класковский
20:33
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года
20:21
В Кургане найден мертвым сотрудник госпиталя
20:00
В Госдуме приняли закон о повышении возраста молодежи
19:56
В Тюменской области мужчина пытался скрыть двойное убийство с помощью пожара
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Лукашенко всегда воевал против России
Коронавирус в России: за сутки число заразившихся выросло на 29,3 тысячи
"Мишка "Сухофрукт" и Наташа "Мать Тереза": вскрылось темное прошлое Цивина и Дрожжиной
"Плетет интриги, сплетничает": Калашникова взвыла из-за бывшей пассии Шаляпина
"Этот поступок сделал ей честь!": Цымбалюк-Романовская осчастливила друга Джигарханяна
"Прям не знаешь, куда себя засунуть": Бузову приложили за связь с Малышевой
Авто
Jeep Grand Cherokee Limited: актуальность на десятилетие

Jeep Grand Cherokee Limited: актуальность на десятилетие

Фото: Пресс-служба
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Jeep GC – среднеразмерный внедорожник, находящийся в производстве с 1992 года. Сменив четыре поколения, Jeep Grand Cherokee удостоен звания самого безопасного внедорожника Америки по версии MSN Autos. Уровень отделки, поведение на заснеженной дороге и эффективность зимнего пакета – вот те качества, которые мы оценим в этом обзоре. Поехали!
прочитано 102 раза

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Несмотря на то, что дизайн этого автомобиля был представлен в 2010 году, актуальность экстерьера до сих пор сомнений не вызывает. Биксеноновые фары со светодиодными огнями дневного света, лаконичная решетка радиатора и рельефный капот. Добавляем к этому агрессивный силуэт и 18-дюймовые легкосплавные диски, и вот вам картина автомобиля близкого к идеалу.

Фото: Пресс-служба

Корма могла быть чуть современнее, но зато посмотрите какой невероятный цвет!

Фото: Пресс-служба

КАК ВНУТРИ:

Салон Jeep Grand Cherokee вполне симпатичный. Из предметов роскоши здесь перфорированная кожа Nappa, замшевая отделка потолка и деревянные элементы. Из предметов необходимости пасмурными зимними вечерами – двойной люк, претендующий на звание панорамной крыши.

Фото: Пресс-служба

Салон выглядит строго и серьезно. Всё по делу, практически без излишеств. Декоративный вставки только подчеркивают это настроение.

Фото: Пресс-служба

Посадка высокая, обзор отличный, полёт прекрасный. Хорошая обзорность – забота не только о водителе, но и об окружающих пешеходах. А вот о водителе позаботились при последней переработке автомобиля, когда рукоятка АКПП была заменена с электронной на механическую (не путать с ручной коробкой), чтобы исключить возможность оставление автомобиля со включенной передачей. В этом виде конструкция надежная и понятная.

Фото: Пресс-служба

Медиасистема выполнена симпатично, сенсорный экран 8,4” с крупными буквами и кнопками, чтобы уж точно не промахнуться. Но вот сам дисплей чуть-чуть подтормаживает, что не так хорошо. Второй момент, который ну просто дико выбешивал, когда на улице холодно, при включении двигателя автоматически включается подогрев руля и сидений. Даже если машина уже прогрета, и ты просто выходил в магазин. Отдельных кнопок для этого нет, чтобы пятую точку перестало адски припекать, нужно залезть глубоко в недра интерфейса бортового компьютера.

Фото: Пресс-служба

КАК ЕДЕТ:

Уместная при данной массе трехлитровая бензиновая “шестерка” вмещает табун из 238 лошадей, разгоняющий 2,2-тонный аппарат до ста километров в час за 9,8 секунды. “Много!”, скажете вы? Возможно. Но во внедорожнике главное не разгон, а проходимость. А проходимец у нас нашелся еще тот, скажу я вам.

Фото: Пресс-служба

Внедорожных ассистентов здесь целый букет. Здоровенный цветущий и благоухающий.
Система адаптации к дорожное поверхности – лишь вершина айсберга. Анализируя дорожные условия, ассистент поездки регулирует жесткость пневмоподвески и алгоритмы переключения передач так, чтобы сохранять максимальное сцепление колес и оптимальный крен в поворотах.

За счет пневмоподвески дорожный просвет можно увеличить до впечатляющих 287 мм, тем самым повысив проходимость. Отдельная возможность включить постоянный полный привод при пониженной передаче и блокируемый дифференциал задней оси – дополнительные приятности для любителей сползти с асфальта в поисках внедорожных приключений.

КАК ЗВУЧИТ:

Limited серия оборудована акустикой Harman Kardon. Это значит, что середина выражена ярко, а низы можно добавлять. Обычно. В ситуации с Grand Cherokee Limited всё ровным счетом наоборот. Середину не трогаем, а низы срезаем, чтобы повысить читаемость. Верхний спектр можно прибавить на одну единицу, не больше. Вот теперь идеально!

Кстати, если у вас есть возможность подключить телефон проводом к бортовой системе, сделайте это. Bluetooth не так хорошо передаёт сигнал, как провод, и качество от этого может сильно страдать. Apple CarPlay вам в помощь!

Фото: Пресс-служба

КАК ГИТАРА:

В огромный багажник Grand Cherokee поместилась не только гитара, но и фотограф Константин Родионов (все совпадения имен и фамилий случайны!), снявший этот кадр.

Фото: Пресс-служба

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

23 декабря 2020, 12:31

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог Неменский предупредил об обострении протестов в Белоруссии из-за ухудшения экономической ситуации
Акт о демократии в Белоруссии развяжет руки американскому президенту – журналист Класковский
Посол США в России сравнил отношения двух стран с холодной войной
Политолог Межевич об отношении США к Лукашенко: Парадоксальная ситуация

Шоу-бизнес

"Андрюша спокойно спит по ночам?": вдова Этуша возмущена бесстыдством любовницы у Малахова
Вид 73-летней Ротару рядом с сыном ошеломил народ
"Никогда не говорила, что это общее решение": Асмус уличила Харламова во лжи
"Это жесть": блондинка залезла пальцами в рот мокрой Тодоренко

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Подробности заражения Пахмутовой и Добронравова коронавирусом

Все случилось в элитной клинике
Шоу-бизнес

"Никогда не говорила, что это общее решение": Асмус уличила Харламова во лжи

Актриса ушла от мужа

Шоу-бизнес

"Мы требуем отменить решение": Барановская объявила Аршавину войну за алименты

Она намерена идти до конца

Шоу-бизнес

Заподозренная в беременности Варнава набросилась на соленый огурец

Артистка рассказала о своем пристрастии

Гороскоп

Гороскоп для Скорпионов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года
Гороскоп для Раков на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр
Кокорин покинул Россию в разгар пандемии

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+