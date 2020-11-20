Володин выступил протиф штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

Для начала инициативу нужно было проработать всесторонне, узнать мнения автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов, и только после этого озвучивать ее, подчеркнул Володин. Спикер указал на необходимость провести консультации с фракциями ГД, выяснить отношение членов профильного комитета.
Председатель нижней палаты считает, что парламентарии не поддержат инициативу. Ранее правительство предложило снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 километров в час. Депутаты идею не поддержали. Тем более они не поддержат инициативу Васильева, уверен Володин.
В числе прочих аргументов против инициативы есть фактор возможной коррупции, а также ошибок при определении скорости автомобиля, считает председатель нижней палаты.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александра Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на один километр в час.
Первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал эту идею личной инициативой Александра Васильева. Если документ будет внесен на рассмотрение, фракция единороссов не станет его поддерживать.
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