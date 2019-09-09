В Удмуртии произошла смертельная авария

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Удмуртии произошла жуткая авария. В Якшур-Бодьинском районе водитель автомобиля Toyota попытался совершить обгон впереди идущей машины и врезался в Mitsubishi.
В результате ДТП водитель и пассажирка Toyota погибли. Другой водитель доставлен в больницу с тяжелыми травмами, сообщает ИА "Удмуртия".
По факту произошедшего ведется расследование. По предварительной информации, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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