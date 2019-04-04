Пятеро пострадали: школьный автобус попал в ДТП под Рязанью

На 250-м километре дороги М5 "Урал" в Спасском районе Рязанской области автомобиль Renault с полуприцепом врезался в идущие в попутном направлении микроавтобус "ГАЗ" и легковушку LADA Granta, передает "ФедералПресс". В автобусе находились трое школьников, шесть учителей и водитель. Дети возвращались домой с соревнований. Сообщается, что в результате пострадали дети и двое взрослых. Все они находились в салоне микроавтобуса, однако были пристегнуты, и полученные ими травмы носят незначительный характер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает полиция.

