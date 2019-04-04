Жуткое ДТП в Подмосковье унесло шесть жизней
Трагедия произошла утром 4 апреля. Она унесла жизни шести человек, двое пострадали. Восьмилетний ребенок и 49-летний мужчина с тяжелыми травмами экстренно госпитализированы, передает РЕН ТВ.
По предварительной информации, микроавтобус с пассажирами направлялся из Тулы в Москву. На 65 километре трассы фура приостановилась, и автобус на полной скорости врезался в нее. По имеющимся данным, виновником ДТП стал именно водитель микроавтобуса, передает ТАСС.
Очевидцы жуткого ДТП сняли страшные кадры на видео. Ролики уже появились в Сети.
Стали известны и подробности страшной аварии. "Столкновение произошло в попутном направлении на шестиполосном участке трассы у деревни Вельяминово. Предположительно водитель микроавтобуса уснул за рулем, и безопасная дистанция между микроавтобусом и большегрузом не была соблюдена", – передает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Остальные обстоятельства жуткого ДТП уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД по Московской области.
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