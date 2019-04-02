Почему пьяную езду надо приравнять к умышленному убийству

Пьяных водителей хотят приравнять к убийцам. В Госдуме озвучена инициатива об ужесточении ответственности за аварии с жертвами, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию с человеческими жертвами.

"Практический каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи. Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, близких", – приводит слова Володина "Интерфакс".

Глава Думы предложил приравнять такие действия водителей к умышленным убийствам и ужесточить для них уголовную ответственность. "Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", – заявил спикер и добавил, что этот вопрос уже прорабатывается с участием профильных комитетов Думы и, возможно, будет рассмотрен уже в весеннюю сессию.





В подготовленном депутатами законопроекте говорится об ужесточении до 15 лет лишения свободы наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие гибель двух и более человек. Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.

По его словам, в Думу поступают многочисленные обращения от граждан, которые либо сами пострадали, либо родственники которых стали жертвами ДТП, совершенных пьяными водителями. "Гибнут в том числе дети, подростки, которые совершенно случайно оказываются жертвами безответственности отдельных персонажей", – констатировал парламентарий. Существующий порядок вынесения наказания за подобные преступления Исаев назвал неверным.

"Человек прекрасно знает, что садится за руль средства повышенной опасности, каким является автомобиль, знает, что он в неадекватном состоянии, в котором он может не справиться с управлением", – сказал единоросс.





Наказание за вождение в пьяном виде, особенно, если оно приводит к человеческим жертвам, необходимо ужесточать, считает руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. Но, по мнению, эксперта, нужно пойти еще дальше.

"Я за то, чтобы вернуть смертную казнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах, тем более, если они убежали с места ДТП и находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказал Крохмаль в интервью Дни.Ру.

Обычные штрафы это – ничто. В таких случаях должны быть колоссальные сроки. Это восстановит справедливость на российских дорогах.

Автоэксперт Михаил Горбачев, мастер спорта по автогонкам считает пьяное вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют огромную опасность для всех участников движения и это часто заканчивается трагически.





"Пьянство за рулем – сильно отягчающее обстоятельство. Я выступаю за то, чтобы к подобного рода преступлениям применялись меры, приравненные к наказанию за убийство", – отметил эксперт и привел пример из своей практики: в Германии два пьяных водителя гнались друг за другом, играя в шашки на дороге и один из них сбил человека. Оба преступника получили пожизненные сроки без права апелляции в течение 15-ти лет.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В них погибли почти четыре с половиной тысячи человек, более 20 тысяч получили травмы. Последний резонансный случай произошел на днях в Москве: Хусейн Гугаев в состоянии наркотического опьянения сбил инспектора ДПС. Полицейский находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. А до этого в Санкт-Петербурге пьяный лихач за рулем иномарки выскочил на тротуар и сбил несколько пешеходов, два человека погибли.