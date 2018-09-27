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Регионы

"ЕР" добилась увеличения расходов на региональные дороги

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь
Федеральное финансирование на содержание региональных дорог будет увеличено почти в два раза. Соответствующее предложение партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" было поддержано Министерством транспорта. Об этом заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько. 

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Он напомнил, что партийцы обращались в правительство с инициативой о расширении государственного приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" путем включения в него трасс регионального значения.

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"Минтранс подтвердил намерение продолжить реализацию данного направления в 38 агломерациях и добавить в проект еще 48 агломераций с меньшим количеством жителей", – сказал единоросс, комментируя итоги заседания профильного комитета, где обсуждался проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов.  

Бидонько отметил, что в следующем году, согласно предложениям партийного проекта, федеральное финансирование дорог в субъектах Федерации необходимо увеличить на 30%. Сейчас деньги на эти цели идут из региональных бюджетов, а доля центра в рамках правительственных программ составляет максимум 17% от необходимого объема средств.  

Сергей Бидонько. Фото: ER.RU

По словам единоросса, при выборе дорог, которые отремонтируют в рамках программы, муниципалитеты берут во внимание различные критерии: интенсивность трафика, состояние полотна и прочие показатели. "Теперь действие приоритетного государственного проекта может охватить 86 городских поселений, в которых проживает более половины населения страны", – уточнил парламентарий.

Стоит отметить, что кабмин согласовал Минтрансу выделение почти 1,5 триллиона рублей на национальный проект "Безопасные и качественные дороги". К этой сумме прибавятся около 800 миллиардов рублей средств субъектов Федерации. В целом в ближайшие шесть лет на развитие транспортной инфраструктуры будет направлена колоссальная сумма – более шести триллионов рублей.  

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах". 

Активисты осуществляют мониторинг качества дорожного полотна, состояния пешеходных переходов в субъектах Федерации, а также принимают участие в мероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того, единороссы проводят уроки безопасности дорожного движения, контролируют расследование крупных дорожно-транспортных происшествий.

Автор: Иван Поляков27 сентября 2018, 11:09

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