"Единая Россия" просит Центробанк проверить цены на ОСАГО

Эксперты партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" выявили повышение цен на автострахование в большинстве регионов. Депутат Госдумы, координатор партпроекта Владимир Афонский отметил, что единороссы обратились в Центральный банк и потребовали проверить обоснованность роста тарифов.



Парламентарий напомнил: Банк России, а также эксперты и ассоциации страховщиков уверяли, что значительного роста цен на полисы обязательного страхования не произойдет. "Даже было заверение о том, что для многих водителей цена снизится", – отметил депутат.



Единороссы проверили стоимость полисов для трех категорий водителей с автомобилями мощностью 100-120 лошадиных сил в 67 регионах. В первую категорию вошли водители в возрасте 22-24 года, во вторую – 35-39 лет, в третью – старше 50 лет.

Итоги мониторинга показали картину, отличную от заверений Центробанка, посетовал Афонский. По его словам, стоимость ОСАГО для первой категории водителей выросла в 90% проверенных регионов. Для второй и третьей категорий цена ОСАГО повысилась в 58% и 54% субъектах Федерации соответственно.

"Повышение цен для первой категории по сравнению с 2018 годом составило 13%, для второй категории – 2%, а для третьей – 11,6%", – уточнил единоросс. По некоторым категориям ситуация еще хуже, подчеркнул Афонский. Наибольший рост цен для первой категории отмечен в Ивановской области – 112%. О каком тогда снижении шла речь в начале года, недоумевает парламентарий.

Координатор партпроекта "Безопасные дороги" отметил, что все данные по росту тарифов были переданы в Центральный банк. "Необходимо провести проверку и выяснить, чем обоснован такой рост цен", – сказал он. По словам законодателя, партийцы будут добиваться повышения доступности полисов ОСАГО и их снижения до реальной стоимости.

"Дни.ру" писали, что единороссы раскритиковали инициативу ГИБДД об увеличении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч. По словам Владимира Афонского, цифра три тысячи взята с потолка. Также партийцы призвали проанализировать и другую инициативу транспортной инспекции – об отмене скидки в 50% при оплате штрафов в случае неоднократных нарушений правил вождения.

Партийный проект "ЕР" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.