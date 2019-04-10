Кабмин и Верховный суд поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП

Ужесточение санкций за смертельные дорожно-транспортные происшествия, случившиеся по вине пьяных водителей, поддержали в правительстве и Верховном суде. Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей", – отметил Володин. Он уточнил, что это будет отдельный законопроект. Предлагается внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Санкции за совершение преступления будут серьезно пересмотрены. За причинение тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок от трех до семи лет (сейчас – до четырех). В случае гибели человека – от пяти до 12 лет заключения (сейчас максимальный срок составляет семь лет).

Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двух или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы. Сейчас максимальная санкция составляет девять лет, отметил руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить наказание для водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, что привело к аварии с человеческими жертвами. "Сел за руль в состоянии опьянения – значит, имел умысел", – заявил парламентарий. По его словам, проект закона может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию.

Экспертное сообщество поддерживает предложение спикера. В беседе с "Дни.ру" руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль отметил, что наказание за пьяную езду необходимо не только ужесточать, но и возвращать смертную казнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах.

В свою очередь автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют огромную опасность для всех участников движения, и это часто заканчивается трагически, отметил он.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15 тысяч аварий с участием пьяных водителей. В них погибли почти четыре с половиной тысячи человек, более 20 тысяч получили травмы.