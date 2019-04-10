Кабмин и Верховный суд поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП
"В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей", – отметил Володин. Он уточнил, что это будет отдельный законопроект. Предлагается внести поправки в статью 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Санкции за совершение преступления будут серьезно пересмотрены. За причинение тяжкого вреда здоровью – лишение свободы на срок от трех до семи лет (сейчас – до четырех). В случае гибели человека – от пяти до 12 лет заключения (сейчас максимальный срок составляет семь лет).
Самое серьезное наказание предусматривается за гибель двух или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы. Сейчас максимальная санкция составляет девять лет, отметил руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить наказание для водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, что привело к аварии с человеческими жертвами. "Сел за руль в состоянии опьянения – значит, имел умысел", – заявил парламентарий. По его словам, проект закона может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию.
Экспертное сообщество поддерживает предложение спикера. В беседе с "Дни.ру" руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль отметил, что наказание за пьяную езду необходимо не только ужесточать, но и возвращать смертную казнь по отношению к тем водителям, которые повинны в смерти людей на дорогах.
В свою очередь автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют огромную опасность для всех участников движения, и это часто заканчивается трагически, отметил он.
По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15 тысяч аварий с участием пьяных водителей. В них погибли почти четыре с половиной тысячи человек, более 20 тысяч получили травмы.
Примадонна хочет видеть за праздничным столом не всех
Батька присмирел
На архивном снимке теледивы заметили странное
Адвокат раскрыл отношения бывших супругов
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Лена Миро-скандальный уродец.
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
<цензура>
Крик души
что нравиться девушкам
ВСД как приговор или хождение по мукам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Секс